Eine sechsköpfige Familie, die mit Inuit-Hundeschlitten durch Grönland reist, zu Fuß mit einem überladenen Kinderwagen die Alpen überquert und einen Ziegenhirten in die Kalahari-Wüste begleitet – das klingt vor allem nach aufregenden Abenteuern. Für Jana und Jens Steingässer aus Seeheim-Jugenheim hatte die Weltreise mit ihren vier Kindern aber auch einen ernsten Hintergrund: Das Paar möchte den Nachwuchs für die massiven Auswirkungen des Klimawandels sensibilisieren. "Wir wollen, dass unsere Kinder mit wachen und offenen Augen durch die Welt gehen und selbst entdecken, was passiert", sagt die Mutter und Autorin Jana Steingässer. "Nur so kriegen sie ein Gespür dafür, was alles mit dem Klimawandel zusammenhängt." Den Initialmoment zu ihren Reisen gaben die hauseigenen Zwerghühner, erzählt Jana Steingässer: "Dann fing diese Huhn an Eier zu legen und zu brüten – mitten im Winter und wir dachten da stimmt was nicht. Dann haben wir recherchiert und haben festgestellt, dass viel Tier in ihrem Verhalten beeinflusst werden vom Klimawandel und so kamen wir auf die Idee, dem Klimawandel hinterher zu reisen und Geschichten dazu zu sammeln."



"Durch die Kinder wird man schnell Teil der Gemeinschaft"



Ihr erstes Ziel führte die Familie hoch in den Norden nach Grönland. Mit 200 Kilogramm Gepäck und ihren vier Sprösslingen Frieda, Hannah und Paula, Mio – damals zwischen zwei und 16 Jahren – machte sich das Paar auf den Weg in eine für alle unbekannte und vollkommen andere Welt. Sechs Wochen lang wollten sie im grönländischen Winter leben. "Die Arktis gilt als Hotspot des Klimawandelt, wie jeder weiß", erklärt der Vater und Fotograf Jens Steingässer die Wahl ihrer ersten Reiseetappe. "Dort hat man es visuell und eindrücklich vor Augen, was die Folgen des Klimawandels sind."



Eine Familie auf den Spuren des Klimawandels: Erste Impressionen der Reise Fullscreen

So ein Vorhaben bringe selbstredend auch Herausforderungen mit sich: "Im Winter nach Grönland, mit vier Kindern – Frieda war damals erst zwei Jahre alt, trug noch Windeln und bekam zwischenzeitlich noch das Fläschchen – in diese Tiefkühltruhe zu reisen, da hatte ich anfangs echt Bedenken."

Doch vor Ort angekommen zeigte sich schnell, dass die meisten Zweifel unberechtigt waren. Trotz der eisigen Kälte fühlten sich vor allem die Kinder gleich heimisch und fanden Anschluss zu Einheimischen, den Inuit. "Durch die Kinder wird man sehr schnell ein Teil der Gemeinschaft. Der Mio kommt zum Beispiel irgendwo hin, hat einen Fußball dabei und überall – auf der ganzen Welt – wird Fußball gespielt. Wie ein Magnet. In Ostgrönland haben die Jungs auf den zugefrorenen Fjörden dann Tore aufgebaut! Da braucht man die Sprache nicht sprechen", erzählt die Mutter. Es sei ihnen auf diese Weise gelungen, die Menschen, die dort leben, in ihrem alltäglichen Tun und Handeln zu begleiten und mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen, was sich in den letzten Jahren klimamäßig verändert hat. Etwa, wie groß die Belastung für die Einheimischen ist, wenn das Polarmeer Wochen und Monate des Jahres eisfrei bleibt.

Die Deutlichkeit des Klimawandels durch Menschen, die schon mit den Auswirkungen leben

Monate später zog es die Steingässers nach Südafrika – für die Kinder ein grandioses Erlebnis, denn dort gibt es überall etwas zu entdecken. Stets bewaffnet mit Kamera und Fernglas begaben sie sich unter anderem mit einer Verhaltensforscherin auf Spurensuche der dort lebenden Tiere. Aber nicht allein die der Löwen und Schakale, sondern auch die der kleinen Lebewesen wie Skorpione oder Tausendfüßler. "Das war total irre, wie die Kinder das aufgenommen haben", sagt Jana Steingässer.

Die Welt von morgen Über die Etappen der Weltreise der Steingässers ist eine Multimediareportage entstanden. Deutschlandweit berichten Jana und Jens Steingässer von ihren Erlebnissen und Erfahrungen über den Klimawandel und ihrer besonderen Reise mit Kindern.



13. 10. 2016: LINDAU (Bodensee)

06. 11. 2016: BAD HOMBURG

08. 11. 2016: RODENKIRCHEN

12. 11. 2016: DARMSTADT

14. 11. 2016: HAMBURG

15. 11. 2016: KÖLN

16. 11. 2016: FRANKFURT A. M.

17. 11. 2016: DRESDEN

18. 11. 2016: STUTTGART

20. 11. 2016: MÜNCHEN

21. 11. 2016: BERLIN

26. 11. 2016: LEIPZIG

01. 12. 2016: GAGGENAU

17. 12. 2016: MÜNCHEN

10. 01. 2017: MAINZ

28.- 29. 01. 2017: BAD BLANKENBURG

05. 02. 2017: DORTMUND

03.-05. 11. 2017: FRIEDRICHSHAFEN



Weitere Informationen dazu finden Sie auf ihrer Internetseite.

Die Reise durch Südafrika führte die Familie auch ganz in den Norden des Landes, wo es extrem heiß und trocken ist. Dort erfuhren sie von einem Ziegenhirten, wie sehr das Klima die hier lebenden Menschen beeinflusst: Die Wüste breite sich immer weiter aus, für den Hirten Hans Willem und seine Tiere sei das eine massive Einschränkung und existentielle Bedrohung, wie er ihnen erzählte. "Es ist ein großer Ansatz, dass wir den Klimawandel nicht in Zahlen oder Fakten, sondern durch Geschichten von Menschen sammeln wollen – von Menschen, die schon mit den Auswirkungen leben", so Jens Steingässer.

Mutter Jana kann nach den ersten Etappen ihrer Welterkundung wie Grönland, Lappland, Norwegen und Schweden, der Alpenüberquerung nach Italien, Australien, Marokko oder Südafrika ein ähnliches Resümee ziehen: "Die menschlichen Begegnungen waren eh das Schönste, und gerade, wenn die nicht arrangiert waren und sich so etwas durch Zufall ergeben hat und dann über mehrere Tage enger wurde – das sind einfach Geschenke. Ich glaube, die währen auch für die Kinder bis an Lebensende."