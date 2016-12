"Ich liebe Gänsebraten, weil es ein Teil meiner Kindheit ist", sagt Johann Lafer. "Das ist für mich einfach pure Kindheit: Gänsebraten, Rotkraut, Knödel und Birnen mit Preiselbeeren." Für viele Deutsche ist der Gänsebraten zu Weihnachten Tradition. Johann Lafer hat sein persönliches Lieblingsrezept für stern TV zubereitet (s. Foto). Der Spitzenkoch ist seit Jahren als TV-Koch bekannt. Seit seiner Ausbildung in den 70er Jahren hat er die Küchen der besten Restaurants durchlaufen und für seine eigene Kochkunst zahlreiche Auszeichnungen erhalten.



Für Lafer beginnt das Kochen bei der Wahl hochwertiger Zutaten, sagt er. Damit der Weihnachtsbraten richtig gut wird, rät er: "Für eine gute Weihnachtsgans braucht man vor allem ein gutes Tier. Das Tier darf nicht zu fettig sein. Ich beziehe meine Gänse von meinem Geflügelzüchter. Die Gans sollte in jedem Fall frisch sein. Bei einer gefrorenen Gans kann man das Fleisch nicht richtig sehen." Ein Gänsebraten solle etwas Besonderes sein, deshalb gönne man sich ihn ja meist nur zu Weihnachten. Bei einer guten Gans koste das Kilogramm etwa 12 bis 15 Euro, so der Spitzenkoch.





Rezept: Ofen-Gans mit Apfelrotkohl von Johann Lafer (PDF)



Rezept: gebackene Kartoffel-Preiselbeer-Krapfen als Beilage (PDF)





Das Gewinner-Rezept:

Die Ofen-Gans von Michaela Fink

Michaela Fink bastelt schon seit 15 Jahren an ihrem Gänsebraten-Rezept. Sie selbst hätte sich zu Weihnachten keine Gans gemacht, doch ihr Ehemann wünschte es sich, da er mit dem traditionellen Gänsebraten zu Weihnachten aufgewachsen ist.



Und so hat sich Michaela Fink über die Jahre viele Rezepte angeschaut, kombiniert und daraus ihre Lieblingsvariante entwickelt. Diesen Gänsebraten aus dem Ofen gibt es seit einigen Jahren immer am ersten Weihnachtstag bei den Finks zu essen. Ihre Freilandgans bestellt sie jedes Jahr beim Bauern um die Ecke. Da sei sie natürlich teurer als im Supermarkt, so die 44-Jährige, aber man müsse beim Essen dann kein schlechtes Gewissen haben. Als Beilage serviert sie Knödel und Rotkohl.



Auch ihre Söhne Niclas (13) und Elias (15) lieben das Rezept - und so hatte Niclas seine Mutter dazu ermutigt, sich mit ihrem Rezept bei stern TV zu bewerben. Johann Lafer hat es so gut gefallen und beeindruckt, dass Michaela Fink aus Garbsen zur Gewinnerin kürte! Und hier ist das Rezept:



Rezept: Ofen-Gans von Michaela Fink (PDF)