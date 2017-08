Warum einer Frau von Gr. 36 bis 42 alles passen kann

Ob beim Online-Shopping oder im Geschäft – je nach Marke und Hersteller fallen Hosen, Shirts und Blusen völlig unterschiedlich aus. Mal passt eine Hose in Größe 38 perfekt, dann aber sitzt eine 42 wiederum wie angegossen. Und so hat frau nicht selten drei oder vier verschiedene Konfektionsgrößen im Schrank hängen - und alle Klamotten passen. Aber welche Größe hat man dann wirklich? Wieso ist auf die Konfektionsgrößen kein Verlass? Zwar gibt es eine Richtschnur für die Festlegung der deutschen Konfektionsgrößen, doch "diese Größentabellen sind nicht verpflichtend", weiß Stephanie Brenner vom Textilforschungsinstitut Hohenstein. Warum viele Marken und Hersteller einfach machen, was sie wollen - und was das für den Verbraucher bedeutet: stern TV hat es überprüft und dafür zwei "maßgenscheiderte" Testkäuferinnen auf Shoppingtour durch Geschäfte und in Online-Shops geschickt und hinter die Kulissen der Textilindustrie geschaut. Das überraschende Ergebnis sehen Sie in der Sendung am Mittwochabend.