Ein Leben zwischen Kriminalität, Gewalt und Drogen

Einen besonders guten Ruf hatte das Kottbusser Tor in Berlin noch nie. Doch in den letzten Jahren ist die Kriminalität an dem Platz, der als sozialer Brennpunkt bekannt ist, noch einmal stark angestiegen: 2016 verzeichnete die Polizei knapp 2300 Verbrechen. Allein die Fälle von Drogenkriminalität sind von 340 im Jahr 2015 auf 762 Straftaten 2016 angestiegen, haben sich also mehr als verdoppelt. Seit Februar dieses Jahres ist die Polizei deshalb gezielt vor Ort im Einsatz, um gegen Drogendealer, Junkies und Gewalttäter vorzugehen. stern TV hat die Einsatzgruppe "Kottbusser Tor" bei ihrer Arbeit begleitet – und war mit der Kamera dabei, als die Beamten quasi im Minutentakt verdächtige Personen kontrolliert haben. Wie die Leiterin des zuständigen Polizeiabschnitts, Tanja Knapp, die Situation am Kottbusser Tor beurteilt und welchen Erfolg ihr Einsatz hat, wird sie live bei stern TV berichten.