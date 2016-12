Es war ein Fall, der deutschlandweit für Fassungslosigkeit sorgte: Die Abiturientin Anneli-Marie Riße wurde im August 2015 beim Abendspaziergang mit ihrem Hund verschleppt. Ihre Entführer meldeten sich noch am selben Abend bei den Eltern und forderten ein Lösegeld in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Doch die Übergabe fand nie statt. Denn das Mädchen wurde noch am selben Tag auf brutale Weise ermordet. DNA-Spuren führten die Polizei zu den inzwischen verurteilten Tätern. Ihnen während des Prozesses immer wieder zu begegnen, war für Annelis Eltern ein qualvolles Martyrium. stern TV hat sie durch die schlimmsten Wochen ihres Lebens begleitet.

Und auch bei diesem Prozess war stern TV exklusiv dabei: der Fall von Emanuela R., die in der 15. Woche schwanger war, als der Vater des Kindes ihr ein Abtreibungsmedikament ins Essen mischte. Außerdem Thema der Sendung: die tödliche Prügelattacke gegen Niklas P., der mysteriöse Mord an Frauke Liebs und der Fall von Jens Söring: Sitzt der Deutsche tatsächlich seit 30 Jahren unschuldig im Gefängnis? stern TV zeigt diese rätselhaften Geschichten noch einmal im Rückblick.