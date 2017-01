Es ist eine tragische Geschichte, die Beschar Elias aus Syrien erzählt: Als er in der Türkei, wo er inzwischen Arbeit gefunden hatte, ganz überraschend die Diagnose Blutkrebs erhielt, erschien ihm eine Heilung nur in Deutschland möglich. Entgegen seiner ursprünglichen Pläne in der Türkei zu bleiben, trat Beschar Elias mit seiner Frau Berivan Isso, dem kleinen Sohn und der Tochter die Flucht über das Mittelmeer an. Es wurde eine dieser verheerenden Überfahrten: Das überfüllte Boot kenterte. Beide Kinder von Beschar Elias und Berivan Isso ertranken. Das Ehepaar steht noch heute unter Schock. stern TV blickt mit den beiden zurück auf eine Tragödie, die einst eine Hoffnungsgeschichte werden sollte.

Außerdem zum Thema Flüchtlinge in Deutschland: Asylpannen deutscher Behörden, Kriminalität bei Flüchtlingen aus Nordafrika, und: Wie traumatisierte IS-Opfer bei uns ein neues Leben ohne Angst kennen lernen.