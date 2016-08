Kaum ein Mensch, der nicht zumindest ein Paar Turnschuhe, oder besser gesagt "Sneaker", besitzt. Es gibt sie in allen möglichen Farben und Ausführungen, von zig verschiedenen Herstellern und Marken, für Männer und Frauen, für Kinder und sogar für Babys. Allerdings: Für nicht wenige Menschen ist die bequeme Fußbekleidung wesentlich mehr, als nur ein praktischer Schuh – so genannte "Sneakerheads". Turnschuhe sind ihre Leidenschaft! Immer auf der Suche nach dem nächsten IT-Peace gibt es für sie ganze Sneaker-Messen: Hallen voll mit Neuheiten, innovativen Designs, Raritäten und limitierten Modellen. Modelle aus Gummi, Leder oder Hightechmaterialien, mit Fell, Glitzer oder besonderen Prägungen. Die Messe in Berlin beispielsweise: ein Muss für jeden Sneaker-Fan!

Ein solcher Fan ist Hikmet Söker. Er ist Hardcore-Sammler, Designer und Händler und nennt etwa 700 Turnschuh-Modelle sein Eigen, darunter zahlreiche Raritäten und sogar Unikate. Turnschuhe haben ihn zu dem gemacht, was er heute ist. In Berlin gründete er einen Sneaker-Laden, in dem es hauptsächlich besondere, seltene Modelle gibt. Viele davon hat er selbst entworfen. Ein gutes Geschäftsmodell, wie sich seit Jahren zeigt: "Aus Marketingsicht ist es sicher clever, etwas zu limitieren. Das funktioniert bei Uhrenherstellern, bei Autos und bei Handtaschen. Hermes lebt davon, dass sie Taschen in limitierter Auflage herausbringen – und sie zu exorbitanten Preisen gehandelt werden. Wir verkaufen die Schuhe zu handelsüblichen Preisen. Den Marktwert bekommen sie erst im Nachhinein", so Hikmet Söker.

Einen der größten Sneaker-Hypes, den Söker erlebte, löste vor vier Jahren der US-Rapper Kanye West mit dem Schuh "Yeezy" von Nike aus, sag er: "Das war der längste Release, den wir hatten. Neun Tage lang standen hier jeweils über 100 Leute Schlange. Menschentrauben. Die haben sogar vorm Laden geschlafen. Der Schuh hat damals 260 Euro gekostet, inzwischen liegt er bei 3000 bis 4000 Euro." Wenn in solchen Stores ein bestimmtes, limitiertes Modell herausgebracht wird, reisen Fans aus aller Welt an.

Sport und Hip Hop machten den Turnschuh zum Kultobjekt



Den Sneaker-Kult hatte einst der Basketballer Michael Jordan Ende der 80er Jahre mitbegründet, als er mit dem Sportartikel-Hersteller Nike einen Schuh herausbrachte, der fortan auch in der Freizeit getragen wurde. Der "Air Jordan" gilt bis heute als Kult-Sportschuh. Und als Beginn der Markenbildung zwischen einem Sportler und einem Produkt, wie sie heutzutage zigfach stattfindet.



Adidas folgte kurz darauf mit der Hommage an die Hip-Hop-Ikonen Run-DMC. Das Modell "Superstar" von Adidas wurde von den Rappern nicht nur selbst getragen (z.B. im Video "Walk this Way"), sie schrieben sogar Textzeilen über ihren Look: Meine Adidas hält keiner auf, wenn ich damit über die Bühne lauf'. Und schon erlebte der Schuh einen Hype, der nur schwer zu kopieren war. Jeder wollte plötzlich nur noch Adidas Superstars tragen. Den großen Konzernen wurde bewusst, welche Macht von den Musikern ausging. Und somit wurden Run DMC zum ersten Werbeträger für Sneaker, die nichts mit Sport zu tun hatten. Die weltbekannte Sportmarke ging einen Vertrag mit der Hip-Hop-Szene ein und schrieb damit Geschichte. Von da an war der Sneaker eine Art Identität für Hip-Hopper.

"Der perfekte Schuh ist der, der nicht getragen ist."

Mittlerweile sind Sneaker weit mehr als nur Turnschuhe. Sie drücken ein Lebensgefühl aus, stehen für Jugendlichkeit, spiegeln unsere Tagesform wieder, oder auch unsere Einstellung zum Leben. Und manch einer macht sie zu seinem Lebensinhalt – zumindest teilweise. Manuel Lütgens beispielsweise ist ein echter Sneaker-Jäger. Er sammelt seit 13 Jahren ausschließlich limitierte Modelle, die er in ihren Original-Kartons überall in seiner Wohnung verteilt hat – streng archiviert, damit er nicht den Überblick verliert. Eine Magnettafel im Flur mit Zahlen und Abbildungen der Schuhe zeigt an, wo in der Wohnung sich welches Sneakerpaar findet. Seine wertvollste Errungenschaft und das Highlight seiner Sammlung ist ein schwarzes Schuhmodell, das 2005 in New York verkauft wurde. Weltweit existieren davon nur 250 Stück. "Das ist der heilige Gral", sagt er über den Karton. "Du machst die Box auf und hast ihn! Der Wert liegt momentan bei 3000 Dollar."

Der 29-Jährige will mit seinen Schuhen aber kein Geschäft machen. Er will sie einfach nur besitzen – und auch anziehen. Etwas, das für andere Sammler nicht selbstverständlich ist. Während Manuel Lütgens nur Schuhe in seiner Größe kauft und sie auch trägt, setzen die so genannten Reseller darauf, begehrte Modelle günstig einzukaufen und nach dem totalen Ausverkauf teuer im Internet anzubieten. Andere wiederum kaufen einen begehrten Schuh erstmal in der verfügbaren Größe, in der Hoffnung, ihn später mit jemandem in der passenden Größe tauschen zu können.

So war es bei Alexander Weber, der stolzer Besitzer von 250 Paar Turnschuhen ist. Er tauschte ein Paar mit jemandem in New York – ein glücklicher Zufall, den ein Kumpel in die Wege geleitet hatte. Alexander Weber hat die Hälfte seiner Sneaker noch nie getragen. Der 43-Jährige sagt: "Nach einmal Tragen siehst du es einfach sofort. Das kann man eigentlich nie verhindern, dass irgendein kleiner Fleck dran ist oder eine Abnutzung. Der perfekte Schuh ist natürlich der, der nicht getragen ist."

"Am Ende sind es immernoch nur Schuhe"

Zu Hilmet Sökers Kunden zählt auch Popsänger Adel Tawil, der sich seine edlen und limitierten neuen Treter bei seinem Kumpel im Laden einfach abholen kann. "Ich sammele seit meiner Jugend", so Tawil. "Deswegen ist das etwas ganz Besonderes für mich. Ein paar Minuten pures Glück!" Übrigens: Auch Fußballer Jerome Boateng und Schauspieler Oliver Korritke sind für ihren Turnschuh-Tick bekannt.

Hikmet Söker war jahrelang auch selbst sein bester Kunde. Er hortet die begehrtesten Sondermodelle im Keller seines Privathauses und in seiner Garage – und es ist fast dekadent, was der Mann damit macht. Einen Schuh, der nach seiner Aussage nie in den Verkauf ging und von dem es weltweit nur 25 Stück geben soll, habe er bei der Gartenarbeit getragen. "Es wäre für machen Sneaker-Sammler vielleicht eine Respektlosigkeit", räumt er ein. "Das macht man im Regelfall nicht. Ich habe zum Glück noch ein-zwei Paar ungetragene davon." Am Ende des Tages seien es doch immer noch Schuhe, so Hikmet Söker. "Es ist etwas, das wir hochstilisieren und daran mit viel Leidenschaft rangehen. Aber wie schon mein Vater sagte: 'Schuhe sind dazu da, getragen zu werden. Und nicht, um sie beiseite zu stellen." Dennoch: Der Turnschuh ist weit mehr als das – zumindest für echte Sneaker-Fans. Und was wäre die Welt ohne die Leidenschaft für schöne Dinge – ob für Uhren, für Münzen, für Käppies, für Stofftiere, für Steine – oder eben für Turnschuhe.