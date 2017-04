Diese Larven könnten das Plastikproblem der Welt lösen - heute Abend live!

In der freien Natur leben die Raupen der Wachsmotte bis zu ihrer Verpuppung in Bienenstöcken. Denn die Larven ernähren sich von dem Wachs der Waben. Sie können aber nicht nur Wachs fressen und verdauen, sondern auch Plastik! Ein spanisch-britisches Forscherteam hatte das kürzlich herausgefunden. Phänomenal: Hundert Maden in einer handelsüblichen Plastiktüte futterten in zwölf Stunden zusammen 92 Milligramm des Kunststoffs. Ihr Abbauprodukt ist Ethylenglykol, ein chemischer Alkohol, der vermutlich verdampft.

Die Forscher erhoffen sich nun, durch die gefräßigen Mottenlarven den biochemischen Prozess analysieren zu können. Die Maden besitzen möglicherweise ein spezielles Enzym, das Polyethylen abbaut und umwandelt. So könnte ein Verfahren entwickelt werden, mit dem wir zukünftig die unheilvollen Plastikabfälle der Erde entsorgen.

stern TV hat das interessiert und einige Larven der großen Wachsmotte ins Studio geholt. Live während der Sendung können Sie Zeuge werden, wie die Raupen das Plastik vernichten - heute Abend ab 22:15 Uhr hier im Live-Stream.