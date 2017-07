So schaffte es dieses schwule Elternpaar das vierte Kind zu bekommen

Sie sind schwul, verheiratet – und haben gerade ihr viertes Kind bekommen. Axel und Jürgen Haase haben ein ungewöhnliches Familienmodell. Ihre Zwillinge Anna und Alisha schrieben bereits Geschichte: Die beiden wurden als erste Kinder im deutschen Geburtenregister ohne eine Mutter eingetragen, dafür mit zwei Vätern. Das schwule Paar hatte lange dafür gekämpft. Und auch bei ihrem ersten Kind Jasmin stellten sich Axel und Jürgen Haase einer monatelangen juristischen Auseinandersetzung. Die drei Mädchen wurden von zwei verschiedenen Leihmüttern in Indien und in den USA ausgetragen. In Deutschland ist Leihmutterschaft verboten. Trotzdem wurde es ein viertes Mal möglich und die Familie hat noch einmal Zuwachs bekommen. "Wir sind sehr glücklich", sagt Jürgen Haase. "Ich habe selbst drei Geschwister - vier sind die perfekte Kinderschar." Auch Ehemann Axel Haase findet: "Drei Kinder sind toll, vier sind noch schöner!"



stern TV begleitet die ungewöhnliche Familie seit Jahren mit der Kamera. In der Sendung am Mittwochabend werden Axel und Jürgen Haase von den vielen Hürden bei der Familienplanung und ihrem Alltag mit nun vier kleinen Kindern berichten. Ebenfalls zu Gast im Studio: die amerikanische Eizellspenderin Ashley, die die genetische Mutter von drei Kindern der Haases ist und die Familie in Deutschland besucht.