Live-Video vom Chat mit Pietro Lombardi

wurde durch die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" bekannt, in der er 2011 im Finale zum Gewinner gekürt wurde. Seine Finalgegnerin Sarah Engels wurde gleichzeitig seine Freundin, die er 2013 heiratete. Vor anderthalb Jahren kam der gemeinsame Sohn Alessio zur Welt. Das Paar trat gemeinsam in TV-Shows auf und ließ sich mit der Kamera begleiten. Seit Oktober sind die beiden getrennt.

Pietros erste Single wurde 2011 gleich zum Hit, danach folgten fünf Alben, die überwiegend zusammen mit Sarah entstanden. Im letzten November startete Pietro Lombardi seinen eigenen Youtube-Kanal, wo er eine eigene Single launchte, eine Cover-Version des Robyn-Hits "Dancing on my own". Die Fans sind begeistert. Sein aktueller Song "Mein Herz" ist seinem Sohn gewidmet.