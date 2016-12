Entsetzen, Fassungslosigkeit und Angst: Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt stehen die Menschen in Deutschland unter Schock: Am Montagabend war gegen 20 Uhr ein dunkler Sattelschlepper über den Bürgersteig gedonnert und direkt in den Markt hinein gefahren. Auf einer Strecke von 50 bis 80 Metern überrollte er Menschen und riss Buden und Marktstände ein - bis der LKW zum Stehen kam. Zahlreiche Besucher hatten keine Chance zu entkommen. Mindestens 15 Menschen starben bei dem Attentat, etwa 50 weitere wurden verletzt, 15 von ihnen schweben noch in Lebensgefahr.



Nach den schrecklichen Bildern und dem Chaos beschäftigt viele Menschen jetzt die Frage nach der Sicherheit in Deutschland. Wie groß ist die Gefahr weiterer derartiger Anschläge? Wie soll man sich selbst verhalten oder schützen? Und: Welche Gefahr geht möglicherweise von Flüchtlingen aus, die mit dschihadistischer Gesinnung ins Land kommen? Darüber und über aktuelle Entwicklungen in der Aufklärung der Tat wird bei stern TV am Mittwochabend live diskutiert und berichtet.

Anschlag auf Weihnachtsmarkt: Der Tag danach: Berlin trauert am Breitscheidplatz