Dieses Paar macht Urlaub mit fremden Koffern

Eine Woche Mallorca auf Kosten von stern TV – wer würde da nicht zuschlagen? Aber würden Sie etwa eine Reise antreten, wenn Ihr persönliches Gepäck zu Hause bleiben muss? Die stern TV-Zuschauer Alina Fritz und Marcel Wolff haben sich auf das ungewöhnliche Experiment eingelassen – und sind mit zwei fremden Koffern nach Mallorca gereist, deren Inhalt sie bis zur Ankunft im Hotel nicht kannten. Badehose, Bikini, Kosmetik, Accessoires... Ob all das in den Koffern ist, oder doch nur ein Haufen Plunder? Die alljährliche stern TV-Kofferversteigerung beweist, welche Überraschungen fremdes Gepäck bereits hält. In jedem Fall muss das Paar mit den Sachen auskommen, die sie in den Koffern finden.

Wie es zu der ungewöhnlichen Reise kam und welche Überraschungen sie mit den fremden Koffern erlebt haben, sehen Sie diesen Mittwoch in der Sendung.