Wie vermeintliche Wahrsager den Menschen das Geld aus der Tasche ziehen

"Wahrsager versuchen nur, den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen, indem sie behaupten, sie könnten ihnen Antworten auf Lebensfragen geben oder Kontakt mit Toten aufnehmen", sagt Mentalmagier Christoph Kuch. Und er weiß genau, wie sie das machen. Kuch ist für seine Show-Tricks weltberühmt, er nutzt psychologische Eigenheiten der Menschen und mathematischen Erkenntnisse, um zu verblüffen. Er möchte damit unterhalten, andere Magier nennen sich Medium, Wahrsager oder Lebensberater, schauen in Glaskugeln oder legen Karten - und nehmen für ihre "Dienstleistungen" nicht selten dreistellige Beträge. stern TV hat solche selbsternannten Hellseher zusammen mit Christoph Kuch besucht und sie mit versteckter Kamera entlarvt. Die haarsträubenden Wahrheiten erfahren Sie in der Sendung am Mittwochabend.