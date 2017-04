Mit diesen Life-Hacks begeistern Youtuber Kim und Felix ihre Fans

Wie kommt man ohne Kleingeld oder passenden Chip an einen Einkaufswagen? Kriegt man eine Taschenlampe zum Leuchten, auch wenn die passenden Batterien fehlen? Und wie bringt man eine zerkratzte CD wieder zum Laufen?

Im Internet finden sich unzählige Videos mit originellen Lösungen für diese und andere Alltagsprobleme – so genannte "Life Hacks". Auch Kim Unger und Felix Michels begeistern mit solchen Clips unzählige Fans über ihren Youtube-Kanal "So Geht Das". Doch die beiden Jungstars der Szene geben nicht nur selbst praktische Tricks. Sie prüfen auch andere "Life Hacks" auf ihre Alltagstauglichkeit: "Wir machen das für die Zuschauer nach – und zeigen ihnen, ob das funktioniert oder ob es eigentlich nur Bullshit ist", erklärt Felix das Konzept. Auf die Idee, eine Art Gütesiegel für Life Hacks zu vergeben, sind die jungen Filmemacher gekommen, als sie gemerkt haben, dass einige der meist mit einem Augenzwinkern verbreiteten Tricks vieler Youtube-Kollegen in der Realität gar nicht umsetzbar sind. Jeder der geprüften Tricks bekommt am Ende des Clips eine Bewertung in Form von Punkten.

Jede Woche produzieren Kim und Felix bis zu drei neue Videos in einem kleinen Studio in Köln. Die Kulisse soll aussehen, als sei man direkt bei ihnen zu Hause – wie im Wohnzimmer von Freunden um die Ecke. Seit zweieinhalb Jahren betreiben Kim und Felix den Youtube-Kanal und zeigen so zum Beispiel, wie man aus einem Seifenspender einen Zitronensprüher bastelt oder am originellsten eine Weinflasche öffnet. Über 200.000 Nutzer haben ihren Video-Kanal mittlerweile abonniert – Tendenz steigend. "Man lernt richtig was bei den Life Hacks - danach ist man immer ein bisschen schlauer", analysiert Felix das Erfolgsgeheimnis. Die passende Prise Humor dürfe dabei im Youtube-Kosmos aber nicht fehlen.



So funktionieren die Life-Hacks aus der Sendung Stoffschuhe imprägnieren Wenn Sie - wie dieses Jahr im Trend - weiße oder helle Stoffschuhe vor Verschmutzungen und Nässe bewahren wollen, können Sie sie mit einem Teelicht imprägnieren: Nehmen Sie das farbneutrale Teelicht aus der Aluhülle und entfernen Sie von unten auch den Docht.

aus der Aluhülle und entfernen Sie von unten auch den Docht. Reiben Sie die Stoffteile des Schuhs (ggf. nur die unteren Ränder) mit dem Teelicht ab.

Föhnen Sie die Schuhe anschließend eine Weile mit heißer Luft .

. Lassen Sie die Schuhe abkühlen - fertig ist die Imprägnierung.

Quelle: genialetricks.de

Chips-Grillanzünder Beim Grillen nicht an den Grillanzünder dabei - dafür aber natürlich Chips? Zum Glück können die auch weiterhelfen: Ein wenig Kohle in den Grill geben.

Schütten Sie darüber einige Kartoffelchips, Tortilla-Chips oder Erdnussflips und zünden Sie die Chips an. Die Chips sind nämlich mit Fett überzogen, was dafür sorgt dass sie gut, stark und auch lange brennen.

oder und zünden Sie die Chips an. Die Chips sind nämlich mit Fett überzogen, was dafür sorgt dass sie gut, stark und auch lange brennen. Sobald die Flammen lodern, weitere Kohle dazugeben und - mit etwas Abstand - kurz abwarten.

Fertig ist der Grillanzünder. Quelle: Youtube/Phil's Physics



Kleine Gegenstände wiederfinden Ihnen ist etwas wertvolles heruntergefallen und gar unter der Kommode verschwunden? Ihr Staubsauger kann helfen - ohne dass das Teil im Staubsaugerbeutel verschwindet.

Ziehen Sie das Staubsaugerrohr auseinander.

auseinander. Stülpen Sie über die runde Öffnung des oberen Rohrs einen dünnen (Damen)strumpf als Fangnetz. Eventuell mit einem Gummiband fixieren.

als Fangnetz. Eventuell mit einem fixieren. Saugen Sie das schwer zugängliche Areal ab - der Gegenstand wird früher oder später auf der Düse mit dem Strumpf landen.

Sauger erst ausschalten, wenn Sie die Düse mit dem Gegenstand vor sich halten.

Voilà! Quelle: Youtube Frische Kirschen entkernen Wenn Sie frische Kirschen für einen Kuchen oder ein Rezept benötigen, können Sie sie schnell und einfach selbst entkernen: Stellen Sie eine geöffnete, saubere Flasche in eine Schüssel oder auf einen hohen Teller.

in eine oder auf einen hohen Teller. Legen Sie je Durchgang eine Kirsche oben auf die Öffnung des Flaschenhalses.

Drücken Sie den Kern mit einem Essstäbchen durch die Kirsche nach unten in die Flasche.

durch die Kirsche nach unten in die Flasche. Eventuell austretender Saft läuft an der Flasche herunter in die Schüssel.

TIPP: Funktioniert übrigens ähnlich bei Erdbeeren, um das Grünzeug oben abzubekommen: Erdbeere mit einem Strohalm von unten durchstechen, weg ist der grüne Deckel. Eine Flasche brauchen Sie freilich nicht dafür.

Quelle: Youtube



Winzige Schrauben lösen Hat sich der Bügel Ihrer Brille oder Sonnenbrille wieder einmal gelockert? Für diese winzigen Schrauben braucht man normalerweise einen ebenso winzigen Schraubenzieher. Nicht so mit diesem Trick:

Nehmen Sie eine metallene Büroklammer zur Hand und biegen Sie das Ende in die Länge.

zur Hand und biegen Sie das Ende in die Länge. Schlagen Sie mit einem Hammer beherzt auf das Ende, so dass sich das Metall verflacht. Achten Sie beim Hämmern auf eine feste, bruchsichere Unterlage.

beherzt auf das Ende, so dass sich das Metall verflacht. Achten Sie beim Hämmern auf eine feste, bruchsichere Unterlage. Mit dem flach geschlagenen Ende der Büroklammer können Sie die Schraube jetzt festziehen.

Quelle: Facebook







Klick-Hit: Zerkratze CDs reparieren

Die meisten Klicks gab es bisher für den Trick gegen zerkratzte CDs. stern TV führte er den Klick-Hit noch einmal vor: "Das geht mit ein bisschen Zahnpasta – einfach auf die CD drauf. Wichtig ist, dass ihr schön poliert. Und dann hört sich das folgendermaßen an", erklärt Felix in einem der meist eher kurzen Videos, bevor die Musik der CD tatsächlich wieder anfängt zu spielen. "Klingt auf jeden Fall besser, oder? "

Für stern TV ließen Kim Unger und Felix Michels in Berlins größtem Einkaufszentrum Kunden Alltagsprobleme lösen und Life-Hacks testen. Life in der Sendung lösten Sie die praktischsten Tricks auf. Ein paar weitere Hacks zum Nachmachen sehen Sie hier: