Wie lange wird Hanka Rackwitz noch durchhalten?

Hanka Rackwitz trotzt ihren Zwängen und Ängsten. Die TV-Moderatorin aus der Doku-Soap "mieten kaufen wohnen" stellt sich ihren Problemen in aller Öffentlichkeit: im Dschungelcamp 2017. Millionen Fernsehzuschauer verfolgen das Geschehen Tag für Tag. Rackwitz' Sonderlichkeit bleibt niemandem verborgen. "Ich bin ein Star – holt mich hier raus!". Der Sendungstitel könnte im Falle einer Panik-Attacke ihre Rettung sein. Gestern Abend schien sie kurz vor einem Zusammenbruch zu stehen: "Ich schaff‘ das nie. Ich hab keine Chance", sagte Hanka Rackwitz. "Ich bin in einem tiefen, tiefen Tal und weiß nicht, wie ich hochkommen soll."

Erst vor wenigen Wochen sprach die Leipzigerin bei stern TV über ihren schwierigen, von Zwängen bestimmten Alltag: Schon der Kontakt mit vielen Alltagsgegenständen löst Panik in ihr aus - und andere Menschen zu berühren ist für sie eigentlich unmöglich. Hanka Rackwitz leidet unter anderem an einer Kontaminationsangst. Auch wenn es in ihrer Fernsehsendung kaum auffalle, so rufe selbst eine versehentliche Berührung bei ihr eine körperliche Panik-Reaktion hervor: "Der Mund wird trocken, die Kehle wird zugeschnürt", so Hanka Rackwitz zu stern TV. "Das Dumme ist, dass die Vernunft keine Chance hat, durch diesen Zustand durchzukommen. Die Panik und die Angst sind immer schneller als die Vernunft. Und das zwingt mich eben zu diesen Handlungen: Ich müsste, wenn sich die Starre auflöst, die betroffene Stelle ganz oft waschen – waschen, waschen. So lange, bis die Panik glaubt: 'Es ist jetzt gut'."





"Im Alltag kommen die alten Zwänge und Ängste wieder"



Wie also schafft Hanka Rackwitz es nun, im Dschungel zu leben – auf engstem Raum mit den anderen Camp-Bewohnern? Wie lange wird sie durchhalten? "Sie selbst ist davon überzeugt, dass sie es schafft und ich drücke ihr alle Daumen", so ihre Schwester Antje König zu stern TV. "Aber ich bin auch sehr besorgt, wenn ich die Bilder sehe. Ich werde jede Sendung mitzittern, dass es ihr gut geht und sie nicht so viele Prüfungen machen muss."

Doch auch das stand für Hanka Rackwitz bereits an – und trotz ihrer Ängste konnte sie ruhig bleiben, als Ratten und Würmer während der Dschungelprüfung auf ihr herumkrabbelten. Vor natürlichen Dingen würde sich ihre Schwester weniger ekeln, so Antje König. "Sie hat ja Angst vor Sachen, die in der Wohnung sind. Im Dschungel ist sie im Freien, in der Natur."

Auch der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Prof. Ulrich Voderholzer sieht in der Dschungelteilnahme von Hanka Rackwitz keinen Widerspruch zu ihren Alltagsproblemen. Daran zu zweifeln würde ihr nicht gerecht werden, so Voderholzer: "Es gibt in ihrem ganzen Leben viele Hinweise, dass sie das jetzt kann. Und das will sie wahrscheinlich auch." Das Dschungelcamp sei eine persönliche Chance für sie, und es könne schon sein, dass ein zwangserkrankter Mensch in einer solchen Situation plötzlich Dinge bewältigen kann, die man nicht für möglich halten würde. Dass Hanka Rackwitz sich ihren Ängsten stellen und mit Schmutz und Tieren in Berührung kommen könne, bedeute jedoch keine dauerhafte Verhaltensänderung. Das Dschungelcamp sei auch keine Form der Therapie, die Experten empfehlen würden. Denn: "Im Alltag kommen dann die alten Zwänge und Ängste wieder", so der Psychologe. Voderholzer hatte Hanka Rackwitz im Oktober bei stern TV noch zu einer stationären Therapie geraten.

Hankas Schwester Antje König erscheint das, was sie im Fernsehen mitverfolgen kann, unglaublich, sagt sie: "Wie sie das jetzt schafft, sich da vor der Kamera sofort umzuziehen, obwohl das sonst Stunden dauert, das ist mir fast schleierhaft. Das ist eine Riesen-Leistung. Da kann man schon von Fortschritt sprechen." Üblicherweise müsse Hanka Rackwitz beim Anziehen penibel darauf achten, dass keines der Kleidungsstücke dabei irgendetwas berührt, hatte sie selbst bei stern TV erzählt. Schließlich zeigte sich: Hanka Rackwitz hat im Dschungelcamp doch Probleme mit dem Anziehen, da sie ihre Hosen nicht über die Füße oder Schuhe ziehen kann – die Kontaminationsangst. "Ich wechsele meine Hose gar nicht mehr, die bleibt bis zum Schluß an", sagte sie zu Dschungelteilnehmer Florian Wess.

Zwei Hankas kämpfen im Dschungel gegeneinander

Am Tag vor dem Dschungeleinzug zeigte sie sich jedoch zuversichtlich. Auf ihrer Facebookseite postete sie: Es gibt halt in mir immer zwei Hanka's. Die taffe , die ich wirklich bin und die ängstlich zitternde, die mein psychisches Leiden versucht aus mir zu machen. ICH WILL DIE ÄNGSTLICHE NICHT GEWINNEN LASSEN! Ich weiss selber noch nicht, wie ich das schaffen soll, - aber ich werde es schaffen und gehe auf keinen Fall freiwillig!

Schon am ersten Tag im australischen Dschungel verletzte sich die zwangserkrankte Hanka und verlor die Fassung. Ihre Schwester Antje König erklärt ihr Verhalten: "Wenn wir mal bluten, sagen wir 'Och' und machen ein Pflaster drauf. Aber wenn Hanka sich verletzt, hat sie die große Angst, dass Keime in die Wunde kommen und sich da etwas entwickelt. Wollen wir nur hoffen, dass das nicht noch mal passiert!" Gleich am nächsten Tag folgte die zweite Wunde: "Ich habe dann das Gefühl, mein Körper ist offen und durch die offene Stelle kommt das Unheil rein", so Hanka Rackwitz selbst im TV zu der Situation. Antje König weiß, was sie mit "Unheil" meint. "Sie hat dann eben das Gefühl gehabt, dass sie jemand nachts verletzt, damit böse Kräfte in sie reinkommen und sie krank machen. Und das ist jetzt wohl der Fall. Das ist natürlich katastrophal."

Er habe damit gerechnet, dass es zu einem emotionalen Zusammenbruch komme, räumt Prof. Voderholzer inzwischen ein, doch "man sollte das nicht zu negativ sehen. Ein Mensch kann etwas dabei lernen, es kann dauerhaft helfen, Dinge anzugehen."

Erst nach dem Dschungel werde sich zeigen, was die extreme Erfahrung mit ihrer Schwester und ihren Zwängen mache, so auch Antje König. "Entweder es wird besser, oder es wird schlechter, denke ich. Ich mache mir darüber schon Sorgen. Aber da müssen wir jetzt einfach sehen, wie es läuft."

