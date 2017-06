Stern TV räumt mit Mücken-Mythen auf

Die Forscher am Leibnitz-Zentrum wollen ein möglichst genaues Bild über die 50 hier lebenden Mückenarten erstellen. Dazu zählen auch so genannte Invasoren, also Mücken aus dem Ausland, die Krankheiten übertragen könnten. Die Mückenforscherin Doreen Walther arbeitet seit 2012 an diesem Mückenatlas für Deutschland, und das vor allem mit Hilfe der Bürger. Je mehr Mücken sie eingeschickt bekommt, desto genauer kann sie bestimmen, welche Mücken in welcher Konzentration wo in Deutschland vorkommen.





So werden Sie Mückenjäger: Die Forscher benötigen intakte Exemplare, zerquetschte oder platt geschlagene Tiere sind unbrauchbar. Am besten, man fängt sie mit einem Glas. Zum Abtöten gefangener Mücken empfehlen die Forscher, sie für einen Tag ins Gefrierfach zu legen. Um zur Bestimmung wichtige Schuppen und Borsten zu erhalten, sollten die Tiere anschließend nicht direkt in einen Briefumschlag gesteckt, sondern in eine kleine Schachtel, eine flache Dose oder ein Röhrchen gelegt werden. Mit in den Brief kommen ein paar Angaben zu Fundort etc. Es sei wichtig, dass jedes Detail der Mücke erhalten bleibt, so Walther. Was genau Sie gefunden haben, teilen Ihnen die Forscher dann in einem detaillierten Fundbericht mit.

weitere Informationen





Einsendeadresse:

Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V.

Stichwort "Mückenatlas"

Eberswalder Straße 84

15374 Müncheberg





Zum interaktiven Mückenatlas