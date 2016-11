Alle Welt kann darüber nur den Kopf schütteln. Und dabei sei es den Anwohnern doch nur um eine Abschirmung des Lärms gegangen, als sie den Bau der vier Meter hohen und 94 Meter langen Mauer vor dem Flüchtlingsheim erstritten, heißt es. Die Unterkunft ist derzeit noch im Bau und soll von 160 unbegleiteten, jungen Flüchtlingen Anfang 2017 bezogen werden. Die Mauer davor sorgt schon jetzt international für Gesprächsstoff. In England, Spanien, Frankreich, Italien, Österreich, in Indien und sogar Australien spricht man über "Deutschlands neue Mauer." Auch viele Münchner regen sich auf, die Stadt habe die Flüchtlinge bisher schließlich mit offenen Armen empfangen. "Das gehört weg. Das ist für Deutschland ein Schandfleck. Für München erst recht", so einer der Bürger, und eine Frau sagt: "Auf einmal kommt so eine Mauer. Das sagt so viel wie: Ihr Flüchtlinge, bleibt mal hier untereinander. Wir wollen mit euch nichts zu tun haben.' Das ist eine Art Abgrenzung."



Die hohe, massive Mauer vor dem Gelände der Unterkunft nennt sich Gabionenwand: Drahtkörbe, die mit Steinen gefüllt sind. Dass diese Wand mit vier Metern noch höher sein sollte, als die einstige Berliner Mauer, hat ein Gutachter festgelegt. Eine Berankung mit Efeu und anderen Pflanzen soll sie in der Zukunft weniger hässlich aussehen lassen. Kosten für die Stadt: 200.000 Euro.

Stephan Reich gehörte zu den sieben Klägern, die die Lärmschutzwand durchgesetzt haben. Er ist selbst Richter am Landgericht München und hat sich als Anwohner zunächst gegen die Baugenehmigung der Flüchtlingsunterkunft gewehrt. Zwischen den Gärten der betreffenden Wohnhäusern und den Asylunterkünften liegen etwa 50 Meter, ein Grünstreifen und ein Radweg. Bereits als der Bau der Unterkunft 2014 bekannt gegeben wurde, protestierten die Anwohner und zogen schließlich vor Gericht. Das bedeutete Baustopp für die Flüchtlingsheime. Erst im Juni 2016 einigte sich die Stadt mit den Klägern: Die Unterkünfte werden weitergebaut und die Anwohner bekommen eine vier Meter hohe Lärmschutzwand.



Lärmschutz oder Ausgrenzung?



Für Stephan Reich und seine Frau Iva hat die Mauer nur diesen einen Zweck, sagen sie: "Wir hätten es genauso gemacht, wenn hier eine Sportanlage oder ein Bolzplatz eingerichtet worden wäre. Die Lärmschutzmaßnahme hat mit der Spielwiese zu tun und nicht mit der Flüchtlingsunterkunft." Sie würden die Flüchtlinge damit nicht einsperren wollen, das sei absurd, so Stepan Reich.

Auch Münchens Bürgermeisterin Christine Strobl, die die Einigung mit vorangetrieben hatte, kann die Aufregung nicht verstehen: "Wir haben solche Lärmschutzwände in München in vielen Bereichen." Allerdings ist nach Auskunft der Stadt München keine andere Mauer so lang und so hoch. Und damit sendet sie ein fatales Signal, sagen Kritiker, nach denen die Mauer ein Symbol der Abschottung und Ausgrenzung ist. So empfindet das auch Vaniessa Rashid von den Münchner Grünen: "Es ist eine Trennung zwischen "Wir" und "Ihr". Deshalb fordern die Grünen, dass die Mauer abgerissen wird – und das, bevor die Flüchtlinge im Frühjahr 2017 einziehen. "Wollen wir jetzt um jede Schule und um jeden Kindergarten vielleicht auch gleich eine Mauer bauen? Braucht es das? Und braucht es das wirklich im Vorfeld, bevor wir überhaupt wissen, wie laut es wird?"

