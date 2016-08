Lieber Konni, ich hoffe so, dass es dir gut geht, wo du jetzt bist und ich bin unendlich stolz auf dich. Du hast bis zum letzten Atemzug gekämpft. Du warst mir ein riesen Vorbild und eine noch viel größere Stütze in der schwersten Zeit meines Lebens.

Diese Worte hat Chiara Beirer auf Facebook verfasst. Ihr bester Freund Konstantin Rafflenbeul ist tot, mit 18 Jahren an Mukoviszidose gestorben. Sein Vater hatte auf Konstantins Seite für all seine Freunde eine Nachricht gepostet: Lieber Konstantin, heute ist dein Lebensweg nach 18 Jahren zu Ende gegangen … Ich liebe dich und werde dich nie vergessen. Dein Papa

Auch Chiara hatte diese Nachricht auf Facebook gelesen. "Ich saß nur da, ich habe das Handy weggelegt und habe einfach nur noch geweint", erzählt sie.

Ein Leben mit Mukoviszidose 25. Oktober 1997: Konstantin und seine Zwillingsschwester sind geboren. Doch Konstantin musste schon sechs Stunden nach seiner Geburt operiert werden, weil er einen Darmverschluss hatte. Die Ärzte äußerten damals den ersten Verdacht auf Mukoviszidose. © Foto:Privat Frühjahr 1998: Konni (links) blieb stets kleiner, als seine Zwillingsschwester. Schon als Baby hatte er mit zahlreichen Infektionen und schweren Durchfällen zu kämpfen. Mit sechs Monaten wog Konstantin noch keine drei Kilogramm. © Foto:Privat Juni 1998: Konstantin mit seiner Zwillingsschwester und dem großen Bruder. Stets wollte er gerne mit seinen Geschwistern spielen, auch wenn er nicht so viel Kraft hatte. Immerhin nach 8 Monaten: Er konnte schon sitzen. © Foto:Privat Juni 1999: Schon als Kleinkind musste Konstantin regelmäßig inhalieren, um seine Lungen vom Schleim zu befreien. Zu dieser Zeit - mit anderthalb - machte er das bereits alleine: Er stöpselte das Gerät in den Kompressor und hielt es sich vor den Mund. © Foto:Privat Sommer 2003: Konstantin wurde gemeinsam mit seiner Zwillingsschwester eingeschult. Immer wieder wurde die Familie gefragt, ob die beiden tatsächlich gleich alt sind. Denn Konni blieb wesentlich kleiner, als seine gleichaltrige Schwester. © Foto:Privat Februar 2005: Obwohl die Zwillinge schon länger in die Schule gingen, wurde Konstantin oftmals noch als Kindergartenkind eingeschätzt. Er bleibt einen ganzen Kopf kleiner als die meisten Gleichaltrigen - für den Jungen eine Belastung. Konni sagte zu seiner Größe: "Einfach nur doof!". © Foto:Privat 9. November 2012: Nach Jahren der Entbehrungen und lebensbedrohlichen Krankheiten war Konstantin so schwer krank, dass seine Lunge versagte. Als er mit dem Helikopter ins Transplantationszentrum der Medizinischen Hochschule Hannover gebracht wurde, sagte der Teenager immer wieder: "Ich will nicht mehr". Wäre nicht rechtzeitig ein passendes Spenderorgan für ihn gefunden worden, wäre er tatsächlich kurze Zeit später bereits gestorben. © Foto:Privat Februar 2013: Warten auf ein Spenderorgan. Konstantin stand auf der Liste, doch drei Monate lang blieb ungewiss, ob rechtzeitig eine passende Lunge zur Verfügung stehen würde. Solange musste er Geduld bewahren - und weiterhin beatmet werden. Dann wurde er eines nachts geweckt: Es war soweit, die lebensrettende Operation konnte erfolgen. © Foto:stern TV März 2013: Konni in der Reha. Er hatte sich von der Transplantation gut erholt, hustete erstmals in seinem Leben nicht mehr und konnte endlich auch Sport treiben. Solange er wollte... Für Konstantin sollte jetzt ein ganz neues Leben beginnen - dank seines Spenderorgans. Doch das Glück sollte nicht lange währen. Nach sieben Monaten stieß Konstantins Körper die neue Lunge ab. © Foto:Privat





Hoffnung auf ein normales Leben



Konstantin Rafflenbeul litt seit seiner Geburt an der unheilbaren Lungenkrankheit Mukoviszidose. Während seine Zwillingsschwester gesund zur Welt kam und sich normal entwickelte, musste er schon als Baby mehrmals täglich inhalieren. Der Junge litt immer wieder an Lungenentzündungen – jede lebensbedrohlich.

Mukoviszidose ist eine erblich bedingte Stoffwechselerkrankung, durch die vor allem Lunge und Bauchspeicheldrüse von einem zähen Schleim angegriffen werden. Die Organe verlieren schrittweise ihre Funktionsfähigkeit, bis den Betroffenen buchstäblich die Kraft zum Leben fehlt. Auch Konstantin ging es immer wieder so. Im November 2012 war die Atemnot so groß, dass er per Helikopter in die Klinik nach Hannover gebracht werden musste. Der Teenager überlebte knapp. Doch es war klar: Er benötigt dringend eine neue Lunge.

Nach drei Monaten, die er unter Sauerstoffversorgung und Dauertherapie verbrachte, wurde Konstantin nachts geweckt: Es war ein Spender-Organ da. Endlich würde er die lebensrettende Operation bekommen. Nach der siebenstündigen Operation zeigten sich die Mediziner optimistisch: Die Lunge arbeitete in Konstantins Körper wie gewünscht, der Junge erholte sich gut. In der darauffolgenden Reha erlebte Konstantin Rafflenbeul bereits ein ganz neues Lebensgefühl – mit Freunden, mit Sportprogramm und mit Freizeitspaß. "Ich kann mit anderen Leuten zusammen sein, mit Leuten in meinem Alter. Ich muss mich nicht mehr dauernd hinsetzen, weil ich nicht mehr kann. Oder auf's Zimmer gehen, weil ich Sauerstoff brauche. Es ist schon ein großer Unterschied", sagte er damals.

In der Rehaklinik lernte er auch Chiara Beirer kennen, die wie Konstantin an Mukoviszidose litt und permanent mit Sauerstoff versorgt werden musste. Bald darauf ging es der damals 13-Jährigen so schlecht, dass sie in die Transplantationsklinik nach Hannover gebracht werden musste. "Zum Schluss konnte sie nur noch im Bett liegen. Sie konnte nicht mehr selbständig essen. Man hat ihr eine Nasensonde eingeführt. Sie war 24 Stunden am Tag am Tropf mit den Medikamenten", erzählt Chiaras Mutter.

Das Mädchen hatte Glück: Für sie war nach 39 Tagen eine passende Spender-Lunge gefunden. Die Transplantation glückte auch bei ihr und sie erholte sich schnell. Zudem hatte sie täglich Besuch von Konstantin, der zu einer einwöchigen Kontrolluntersuchung in der Klinik untergebracht war. Die beiden verbrachten jede freie Minute miteinander. "Wir haben einfach alles zusammen gemacht", erzählt Chiara Beirer. "Wenn ich zur Untersuchung musste, dann hat er gewartet und ist bis zum Untersuchungsraum mitgelaufen. Er war ein Mensch, dem ich blind vertraut habe. Ich konnte nachvollziehen, wie es ihm ging – und er wusste genau, wie es mir ging, weil er das Gleiche durchgemacht hatte."



Alle waren optimistisch, dass Konstantin es gepackt hatte

Die beiden erholten sich gleichermaßen gut von den Operationen. Konstantin konnte wieder zur Schule gehen und an Freizeitaktivitäten teilnehmen. Er und Chiara Beirer trafen sich auch nach dem Klinikaufenthalt. Alles schien perfekt.

Sieben Monate lang. Dann stieß Konstantins Körper die neue Lunge ab. Er schwebte erneut in Lebensgefahr und musste ein zweites Mal transplantiert werden. Die zweite Lunge funktionierte – schon wenige Wochen nach der Operation konnte Konstantin beim Schulsport schon wieder mit seinen Freunden mithalten. "Es freut mich, dass sich zeigt, wie viel ich im Vergleich zu der kranken Lunge jetzt mitmachen kann. Und dass ich nicht immer sagen muss: Das kann ich nicht, das schaffe ich nicht", sagte Konstantin glücklich. Als er im August letzten Jahres zum zweiten Mal bei stern TV zu Gast war, waren alle optimistisch, dass er es gepackt haben würde…

"Alle Leute, die Konni kennen lernen durften, haben einfach Glück gehabt"

"Konstantin hatte sehr frühzeitig nach beiden Transplantationen eine chronische Abstoßung entwickelt. Das ist in unserem Metier das Schreckgespenst schlechthin. Wir haben wenig therapeutische Einflussmöglichkeiten", so Facharzt Dr. Carsten Müller. "Von diesen Verläufen wissen wir leider, dass – selbst wenn wir noch mal transplantiert hätten – die Wahrscheinlichkeit hoch gewesen wäre, dass so etwas wieder passiert."

Konstantins Körper hatte seine neue Lunge wieder nicht angenommen. Er starb am 8. Dezember 2015 an den Folgen der Abstoßreaktion seines Körpers. Zeit seines Lebens hatte der 18-Jährige gekämpft.

Konstantin Rafflenbeul bekam die Trauerfeier, die er sich gewünscht hatte: Es waren viele Freunde gekommen, mehr als 200 Gäste. Alle trugen bunte Kleidung. Es wurde seine Lieblingsmusik gespielt. Und jeder durfte einen letzten Gruß auf seinen Sarg schreiben. Sein Humor und seine Lebensfreude hatten auch Chiara Beirer durch ihre schwere Zeit mit der Krankheit geholfen. "Er war so ein guter Mensch, und so stark, und er hat gekämpft bis zum Ende. Und alle Leute, die Konni kennenlernen durften, haben einfach Glück gehabt", sagt sie voller Stolz.