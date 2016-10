Yusuf T. hatte sich verändert. Zunächst war es nur der Glaube, dann stieß er im Internet offenbar auf Hassprediger und ließ sich von Salafisten ansprechen. Seine Mutter wurde hellhörig. "Yusuf hat sich schleichend radikalisiert", sagt die 37-Jährige. Er sei schon immer ein auffälliges Kind gewesen, doch das? Neriman Yaman wandte sich an Moscheen, Beratungsstellen, die Polizei, machte auf die Wandlung ihres Sohnes aufmerksam. Doch niemand nahm ihre Sorge scheinbar ernst genug.

Dann kam der 16. April dieses Jahres. Yusuf verübte einen Anschlag, einen Bomben-Anschlag. Auf den Sikh-Tempel in Essen. Wie durch ein Wunder überlebten alle der mehr als 100 Menschen in dem Tempel die Detonation. Ein Priester wurde schwer verletzt.

Es war ein selbstgebastelter Sprengsatz, den die Jugendlichen in einem Rucksack mitgebracht hatten – zu sehen auf einem Überwachungsvideo. Der Attentäter rannte davon. Es war Yusuf T., der gerade mal 16 Jahre alt war.

Erstes islamistisches Attentat in Deutschland



Der Anschlag in Essen war das erste vollendete islamistische Bomben-Attentat in Deutschland. Die Nachricht ging um die Welt. Zwei Tage später beichtete der Junge seiner Mutter die Tat. Neriman Yaman überredete ihren Sohn, sich der Polizei zu stellen. Jetzt sitzt ihr Kind in Haft in Iserlohn: Wie konnte aus dem Kind Yusuf T. ein hochradikalisierter Attentäter werden? Neriman Yaman erinnert sich, dass die Veränderung begann, als Yusuf 14 Jahre alt war. Ihr Kind sei nach und nach immer radikaler geworden, habe sich auch auf die so genannten Missionare in der Fußgängerzone eingelassen. Nun sind ihr nur ein paar dieser verteilten Koran-Exemplare geblieben, die noch in seinem Kinderzimmer liegen. Ein paar Kleidungsstücke und ein paar Bilder an der Wand. Die Mutter ist selbst gläubige Muslima. Doch bald vertrug sich Yusufs extremistische Ansicht nicht mehr mit der moderaten Gläubigkeit seiner Familie, die bereits seit drei Generationen in Deutschland lebt. "Wenn man vergleicht, wie wir sind, und wie Yusuf geworden ist. Zum Beispiel 'Musik hören'. Für ihn war das laut Koran leeres Gerede, das sollte man nicht machen, das darf man nicht. Er hat dann gesagt: 'Ihr seid doch sowieso unwissend, ihr wisst nicht alles'. Er hat sich wirklich nicht unauffällig radikalisiert."

Die Familie – Mutter, Onkel, Schwester – konnte Yusuf nicht mehr erreichen, ebenso wenig wie die muslimischen Gemeinden. Die Familienmoschee warf den damals 14-Jährigen wegen seiner Ansichten raus. Also suchte Neriman Yaman bei anderen Moscheen Rat und Hilfe. Sie habe mehr als 30 Gemeinden angerufen – und sei immer abgewiesen worden: "Die sagten immer: 'Seien Sie geduldig, zeigen Sie ihre Liebe, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit'. Daran lag es aber nicht, das war nicht das Problem. Es ist, wie er denkt, was er denkt."

Schließlich stieß die Mutter auf das Programm "Wegweiser", ein Präventionsprogramm gegen Salafismus und Extremismus vom Innenministerium NRW. Yusuf ließ sich darauf ein, sich freiwillig einmal wöchentlich mit den Sozialarbeitern zu treffen. Und Yusufs Mutter schöpfte Hoffnung, wie sie sagt.

Buch Mein Sohn, der Salafist:

Wie sich mein Kind radikalisierte und ich es nicht verhindern konnte

Von: Neriman Yaman

mvg Verlag 2016

ISBN-10: 3868827641

ISBN-13: 978-3868827644

Preis: 19,99 Euro

Doch nur zwei Monate später drohte Yusuf in seiner Schule einem jüdischen Mädchen damit "ihr das Genick zu brechen". Die Schule informierte die Polizei und das Jugendamt. Wie reagierten sie? Die Vorgehensweise beinhaltete u. a. die Prüfung der Schulfähigkeit des Yusuf T., sowie die Fortsetzung der bereits seit September 2014 laufenden Betreuung durch Wegweiser, heißt es in einer schriftlichen Auskunft.

Darüber hinaus musste Yusuf die Schule wechseln. Mehr passierte nicht.

Polizei räumt Fehler ein



Als der Junge im Sommer 2015 seine neue Freundin zu Hause vorstellte, war Neriman Yaman schockiert: "Sie hatte wirklich die komplette Burka an, bei der man nicht mal die Augen sah. Sie hatte sogar noch Handschuhe an. Also man konnte gar nichts sehen!" Als sie davon erfuhr, dass die beiden in Solingen islamisch geheiratet hatten, schlug sie erneut Alarm: "Dann habe ich die Polizei angerufen. Ich habe gesagt: 'Da gibt es jemanden in Solingen, der verheiratet Kinder miteinander. Mein Sohn ist 16!'" Da laut Polizei jedoch keine Straftat vorlag, habe man ihr nicht helfen können.

Im Januar 2016 wurden Polizei und Jugendamt erneut im Fall Yusuf T. informiert, dass der Junge auf dem Schulhof ein Video von einer Detonation herumzeige. Das sei ganz offensichtlich ein Video einer Probesprengung gewesen, sagt Yusufs Schwester Büsra, die es ebenfalls zu sehen bekommen hatte. Sie habe das direkt erkannt, und auch, wo es aufgenommen worden war. Dass es sich bei dieser Bombe bereits um einen Probelauf für ein Attentat gehandelt hatte, ahnte die Familie zu diesem Zeitpunkt nicht.

Die Polizei, die ebenfalls von dem selbstgebastelten Sprengsatz erfuhr, unternahm wieder nichts. Ein Fehler, wie die Behörde inzwischen einräumt: Aus heutiger Sicht war unsere Reaktion nicht konsequent genug. Es wurden Verhaltensregeln mit der Schulleitung vereinbart, jedoch ohne polizeiinterne Maßnahmen […] gegen Yusuf T. einzuleiten. Diese Entscheidung schien zum damaligen Zeitpunkt vertretbar, ist jedoch im Rückblick falsch gewesen.

Neriman Yaman erinnert sich, dass sich ihr Sohn zu der Zeit immer häufiger mit seinen "Brüdern" daheim in seinem Zimmer traf. Die Mutter habe sie dabei jedoch keinesfalls stören dürfen. Schließlich war das Ziel für Yusuf auserkoren, wie die Chatverläufe auf seinem Computer später zeigten. In seinem Kinderzimmer traf der Teenager letzte Vorbereitungen für das Attentat. "Ich kann mich an diesen Tag erinnern", sagt Neriman Yaman. "Er hat mir gesagt, es werde ein Päckchen kommen. Ich sollte es aber nicht aufmachen, weil das Päckchen für seinen Freund bestellt war. Heute denke ich, dass das dieses Päckchen war, das sie sich da zusammengebaut haben."

"Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er mehrere Menschen umbringen wollte"

Dann kam der 16. April 2016: In seinem Rucksack trug Yusuf den selbst gebastelten Sprengsatz zum Sikh-Tempel. Die Bombe explodierte. Es war ein Attentat mit Ansage – und dennoch wurde es nicht verhindert. Unter anderem, wegen eines Fehlers im System, wie Burkhard Freier vom Landesverfassungsschutz erklärt: Der Verfassungsschutz durfte bislang Personen speichern, die älter sind als 16 Jahre alt sind. Aber nur dann, wenn Gewalt im Spiel ist. Und erst ab 18 Jahren alle."

Mittlerweile wurde diese Gesetzeslücke geschlossen. Für Neriman Yaman und ihren Sohn zu spät. Niemand hat die Warnungen der Mutter ernst genommen. Yusuf sitzt in Iserlohn in Untersuchungshaft. "Warum, wieso, weshalb? Diese Fragen, dass es mein Kind, mein Sohn soweit bringen konnte!", so die 37-Jährige bekümmert. Jetzt darf sie ihn drei Mal im Monat für 45 Minuten besuchen. In wenigen Wochen beginnt für Yusuf der Prozess – angeklagt wegen versuchten Mordes, erklärt sein Strafverteidiger Burkhard Benecken: "Er hat ja zugegeben, dass er die Bombe vor diesem Sikh-Tempel gezündet hat und die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er vor hatte, mehrere Menschen in diesem Tempel umzubringen."

Prävention gegen Extremismus und Radikalisierung Umfassende Informationen und Broschüren zu Extremismus-Themen finden Sie unter: www.mik.nrw.de/verfassungsschutz



Aussteigern sowie Eltern, Freunden oder Lehrern, denen eine Radikalisierung eines jungen Menschen auffällt, bietet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit der Beratungsstelle Radikalisierung eine persönliche Beratung oder vermittelt Kontakte zu Selbsthilfegruppen und Spezialisten. Hotline: 0911 / 943 43 43 (Montag bis Freitag 9 bis 15 Uhr)

E-Mail: beratung@bamf.bund.de Weitere Informationen, wie Sie eine Radikalisierung erkennen und was Sie tun können, hat das Bundesamt auf seiner Homepage zusammengestellt: www.bamf.de

Hayat Die Beratungsstelle "Hayat" begleitet und berät Eltern, Angehörige und Betroffene in der Auseinandersetzung mit Islamismus und Ultranationalismus. Telefon: 030 / 42018042

E-Mail: info@zentrum-demokratische-kultur.de

Internet: www.exit-deutschland.de

Exit Deutschland

Exit berät auch ganz allgemein jegliche Personen, die sich mit Extremismus auseinandersetzen und noch einen Ausstieg finden möchten oder können.

Telefon: 0177 240 45 92

E-Mail: info@exit-deutschland.de Internet: www.exit-deutschland.de/ausstieg

Violence Prevention Network ist ein Verbund erfahrener Fachkräfte, die seit Jahren in der Anti-Gewalt-Arbeit und Extremismusprävention sowie der Deradikalisierung extremistisch motivierter Gewalttäter arbeiten. Acht Beratungsstellen in unterschiedlichen Bundesländern bieten Hilfe an. Übersicht der Beratungsstellen



In Berlin ist es beispielsweise das Programm Crossroads, dessen Beratungsstelle sich Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Radikalisierungsprozess annimmt.

Telefon: 030 / 288 52 750

Internet: www.beratungsstelle.crossroads-berlin.net



In Nordrhein-Westfalen informiert das Präventionsprogramm "Wegweiser" über politischen Salafismus und bietet Betroffenen, Angehörigen und Freunden Hilfe. Telefon: 0211 / 8712728

E-Mail: info@wegweiser.nrw.de

Internet: www.wegweiser.nrw.de

Ein multikulturelles Team von ausgebildeten Experten berät bei PROvention in Schleswig-Holstein in Einzel- oder Gruppengesprächen Betroffene, Angehörige und weitere Personen aus dem Umfeld von sich radikalisierenden jungen Menschen und bietet Ausstiegshilfen an. Telefon: 0431 / 73 94 926

Internet: www.provention.tgsh.de

Die Beratungsstelle beRARen e.V. in Hannover richtet sich an betroffene junge Menschen und deren Angehörige. Sie wollen Wege für eine Abwendung von gewaltbezogener und extremistischer Ideologie aufzeigen.

Telefon: 0511 / 700 520 40

Internet: www.beraten-niedersachsen.de