Was Fans über den Anschlag auf den BVB-Bus sagen - und zu dem raschen Nachholspiel

Der Schock sitzt tief: Ein offenbar gezielter Anschlag mit drei Explosionen ereignete sich nahe des Mannschaftsbusses von Borussia Dortmund am Dienstagabend. Es war kurz vor 20 Uhr, die Mannschaft war gerade vom Hotel zu dem Champions-League-Spiel gegen AS Monaco im Dortmunder Stadion losgefahren. Der BVB-Innenverteidiger Marc Bartra und ein Polizist wurden dabei verletzt, sind jedoch außer Lebensgefahr. BVB-Geschäftsführer Watzke spricht von einer "neuen Dimension, was passiert ist."

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Im Zentrum der Untersuchungen steht die Prüfung eines Bekennerschreibens, das in Tatortnähe gefunden wurde. Es liegt ein islamistischer Hintergrund nahe. Ein zweites Bekennerschreiben, das auftauchte und möglicherweise aus der antifaschistischen Szene kommt. Die Ermittler prüfen nun dessen die Authentizität.

Trotz des Schocks soll die Partie schon heute Abend um 18.45 Uhr nachgeholt werden – obwohl die näheren Umstände noch unklar sind. Tolle Geste: Viele BVB-Fans boten den Gästen aus Monaco spontan Schlafplätze an. Was sagen Fans und Fußballer zu dem Ereignis? stern TV schaut nach Dortmund und die Ereignisse des Tages.

