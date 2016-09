Als der heute elfjährige Colin und seine Zwillingsschwester Jessy auf die Welt kamen, waren seine Eltern Ruth und Michael überglücklich. Doch bald sollte sich herausstellen: Irgendetwas stimmte mit dem kleinen Jungen nicht. Er entwickelte sich wesentlich langsamer als Jessy. Schließlich erhielten seine Eltern die Schockdiagnose: Colin ist geistig schwer behindert. Von einem Moment auf den anderen war für Colins Eltern die Welt eine andere. Der Alltag der Familie richtete sich fortan nur noch nach den Bedürfnissen des behinderten Jungen. Colin benötigt rund um die Uhr eine Betreuung, er kann nicht sprechen, seine Anliegen nur schwer ausdrücken. Er kann keine Minute unbeaufsichtigt bleiben. "Die Belastung ist immens, wir wären fast daran zerbrochen“, sagt Ruth Scherb, die sich mit diesen Erfahrungen heute gegen ein behindertes Baby entscheiden würde.



Ähnliche Gefühle kennt auch Fabien Toulmé: Seine inzwischen siebenjährige Tochter Julia kam völlig überraschend mit dem Down-Syndrom zur Welt – für den frisch gebackenen Vater damals ein Schock: "Es war, als hätte man mir auf einmal eine Tochter gegeben, die gar nicht meine war. Ich wollte sie nicht“, so der 36-Jährige. Ihm gelang es erst allmählich, diel kleine Julia so anzunehmen, wie sie ist. Der Franzose verarbeitete seine Gefühle in einem autobiografischen Comic mit über tausend Zeichnungen, die die Schwierigkeiten beschreiben, Vater eines behinderten Kindes zu werden - und das zu akzeptieren.

Auch die Eltern von Colin haben es geschafft, die Diagnose ihres Sohnes anzunehmen. Um das Familienleben zu meistern, fassten sie schließlich einen schweren Entschluss. Was das war und wie Ruth und Michael jetzt mit ihren Kindern leben, werden die beiden live in der Sendung erzählen. Außerdem zu Gast bei stern TV: Jeanne Nicklas-Faust, Geschäftsführerin der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. Auch sie hat eine behinderte Tochter.