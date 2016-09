"Mein erster Wunsch war, dass sie verschwindet, dass sie nicht mehr meine Tochter ist", sagt Fabien Toulmé über die kleine Julia, die er huckepack trägt. Das Mädchen kam mit dem Down-Syndrom zur Welt, damit hatte niemand gerechnet. Alle vorgeburtlichen Untersuchungen waren unauffällig gewesen.

Mittlerweile ist Julia sieben Jahre alt und Fabien Toulmé liebt seine Tochter, er fördert sie, spielt mit ihr: "Wenn sie jemanden mag, dann zeigt sie das auch. Sie hat da keine Hemmungen, so wie wir sie manchmal mit anderen Menschen haben. Das kennt sie einfach nicht! Wenn sie jemanden nicht mag, dann zeigt sie das auch. Sie macht einfach das, was sie fühlt. Und genau das ist es, was solche Kinder so liebenswert macht."

Der 36-jährige Franzose ist mit einer Brasilianerin verheiratet. Die beiden hatten bereits eine gemeinsame Tochter, als sie mit Julia schwanger wurden. Nach und nach hat sich die kleine Familie an das Leben mit ihrem behinderten Mädchen gewöhnt. Doch Fabien erinnert sich noch genau an die Gefühle der ersten Zeit. An den Schock, als er sein neugeborenes Baby zum ersten Mal sah – und an die Trauer, als seine Vermutung zur Gewissheit wurde. "Als ich Julia sah, spürte ich einen heftigen Schlag. Ich, der Vater eines behinderten Kindes? Ich hatte mir ein Leben für mich und meine Familie anders vorgestellt. Ich war verloren." All diese Empfindungen hat der Comiczeichner offen und schonungslos in einem Buch mit über 1000 Zeichnungen verarbeitet. Der Titel "Dich hatte ich mir anders vorgestellt".



Anders vorgestellt hatten sich auch Ruth Scherb und ihr Mann Michael das Leben mit ihren Zwillingen. Als Colin und Jessy zur Welt kamen, waren die Eltern überglücklich. Doch schon nach kurzer Zeit zeigte sich: Irgendetwas stimmte mit dem kleinen Colin nicht, der sich auffallend langsamer als seine Zwillingsschwester entwickelte. Eine Untersuchung brachte die Gewissheit: Colin ist stark geistig behindert. Von einem Moment auf den anderen war für Colins Eltern die Welt eine andere. Der Alltag der Familie richtete sich fortan nur noch nach den Bedürfnissen des behinderten Jungen. "Das eigene Leben – zumindest für eine gewisse Zeit – ist nicht mehr existent. Es ändert sich alles", sagt Ruth Scherb. Colin benötigt rund um die Uhr eine Betreuung, er kann nicht sprechen, seine Anliegen nur schwer ausdrücken. Er kann keine Minute unbeaufsichtigt bleiben. "Die Belastung ist so immens hoch, das sieht man von außen gar nicht. Wir sind daran fast zerbrochen."

"Wenn wir als Familie weiter existieren wollen, dann müssen wir etwas tun"



Woher Colins geistige Behinderung kommt ist bis heute unklar. "Was ich damals sehr erschreckend fand, war, dass man sein Kind von einem Moment auf den anderen mit anderen Augen sieht", erzählt Ruth Scherb. "Diese Aussage 'Er ist geistig behindert' hat ihn plötzlich zu einem anderen Menschen für mich gemacht. Man muss wirklich sagen, er war mir fremd. Und das fand ich total schlimm. Weil ich mir gedacht habe: Er ist ja noch dasselbe Kind wie vorher. Es hat sich ja nichts geändert."

Colin und seine Schwester sind inzwischen 11 Jahre alt. Der Junge ist auf dem Stand eines vier- bis sechsjährigen Kindes. Er muss nicht nur angezogen, versorgt und betreut werden. Colin will eigentlich auch dauerhaft beschäftigt werden. Er liebt es spazieren zu gehen, braucht ständig Bewegung – bei Wind und Wetter. "Es ist anstrengend, weil man ihn nicht alleine lassen kann. Ich kann nicht sagen 'Dreh alleine deine Runden.' Man muss immer dabei sein", so seine Mutter. Auch Colins Vater Michael empfindet das so: "Man kann nicht sagen 'Ich gehe mal schnell auf die Toilette und du wartest hier kurz', denn dann ist er am Herd, am heißen Kochtopf oder schmeißt irgendwas runter."



Immer einen Schritt nach dem anderen war stets das Motto von Ruth Scherb. Sie kümmerte sich rund um die Uhr um ihren Sohn, schließlich bis an die Grenze der Belastbarkeit. Sie und ihr Mann stritten sich immer häufiger. Ihre Ehe litt unter der Situation, und auch Tochter Jessy kam viel zu kurz. "Ein harmonisches Familienleben existierte nicht, die Beziehung funktionierte nicht mehr, man stritt sich nur noch", so Colins Mutter. "Man merkt auch körperlich, man ist fertig. Ich war dann die treibende Kraft – für meinen Mann war das schwieriger. Ich habe gesagt: ' Es bringt nichts. Wir müssen nach vorne schauen. Wenn wir als Familie weiter existieren wollen, dann müssen wir etwas tun."

Und immer ein schlechtes Gewissen



Um das Familienleben zu meistern, fassten Ruth Scherb und ihr Mann Michael einen schweren Entschluss. Als Colin sieben Jahre alt war, zog er in ein Pflegeheim. Noch immer beschäftigt das seine Mutter unentwegt, erzählt sie: "Man ist absolut zwiegespalten. Man weiß zum einen, dass es richtig ist, fühlt sich aber trotzdem nicht wohl dabei. Keine Einrichtung kann Mama und Papa ersetzen. Das ist einfach so. Auch wenn man etwas ohne Collin unternimmt, oder ohne ihn Spaß hat. Dann denkt man immer 'Toll, und Colin hat nichts davon, eigentlich sind wir nicht vollständig'."

Colin fühlt sich in dem Wohnheim wohl. Dort macht er große Lernfortschritte. Seine Eltern holen ihn jedes zweite Wochenende nach Hause. Diese Momente machen seine Eltern glücklich, da sie dann zusammen sind. Die Trennung danach falle jedes Mal schwer, sagen sie. Es sei ein Stück Erleichterung, aber auch immer ein schlechtes Gewissen.



"Ein behindertes Kind hat massive Auswirkungen auf die Familie"



Bei stern TV in der Sendung diskutierten Colins Eltern live mit Steffen Hallaschka und der Vorsitzenden der Bundesvereinigung Lebenshilfe Prof. Jeanne Nicklas-Faust, deren geistig behinderte Tochter Eva ebenfalls in einem Pflegeheim untergebracht ist. "Ein behindertes Kind hat massive Auswirkungen auf die Familie", bestätigte sie. Auch sie habe anfangs ein schlechtes Gewissen gehabt, so Nicklas-Faust, doch mittlerweile fühle sie sich wohl, da sie die schönen Momente mit ihrer Tochter genießen könne, ohne dass sie am Limit sei. Darauf hätten Kinder mit Behinderung ebenso ein Anrecht. Wenn es hilft, die Familie zusammenzuhalten, sind neue Modelle erforderlich. Auch Geschwisterkinder, wie bei Jeanne Nicklas-Faust ebenfalls der Fall, haben ein Recht auf eine intakte Familie. "Ein behindertes Kind ist eine Herausforderung für jede Familie, aber keine, die nicht zu meistern wäre." Ihr und der Lebenshilfe sei es wichtig, dass die betroffenen Familien ihr Kind nicht verstoßen oder gar den Kontakt abbrechen, sondern vielmehr danach streben, gemeinsam glückliche Zeiten zu verleben. Wenn das Modell "Heimunterbringung" dazu gehöre, sei das ein Lösungsansatz.







Sollten alle Schwangeren einen vorgeburtlichen Gentest machen lassen?



Ist das Vermeiden von Behinderung eine Lösung? Bei stern TV stand auch der vorgeburtliche Gentest für Schwangere bereits zur Debatte, bei dem eine Behinderung wie das Down-Syndrom in den ersten Schwangerschaftswochen festgestellt werden kann. Er könnte künftig in Deutschland von den Krankenkassen übernommen und demnach von allen werdenden Müttern in Anspruch genommen werden. Ruth Scherb sagt offen, dass sie sich mit ihren Erfahrungen heute gegen ein behindertes Baby entscheiden würde. Gegner des Tests halten das jedoch für einen Schritt in Richtung vorgeburtlicher Selektion. Das Ergebnis wäre unter anderem eine Gesellschaft ohne Menschen mit Down-Syndrom.

