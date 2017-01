Erst kürzlich präsentierte die Bertelsmann-Stiftung ein Forschungsergebnis mit erschreckenden Zahlen: Die Hälfte aller unterhaltspflichtigen Väter oder Mütter zahlen nicht für ihre Kinder, weitere 25 Prozent nur teilweise. Für den Elternteil, bei dem das Kind lebt, ist das eine erhebliche Belastung. Anja Sandig kann ein Lied davon singen: Sie hat seit der Trennung vom Vater ihrer drei Söhne noch keinen einzigen Cent gesehen. "Er sagte zu mir, dass er nie Unterhalt zahlen wird, wenn ich mich trenne", so die alleinerziehende Mutter. Allein durch das Ausbildungsgehalt ihres ältesten Sohnes kommt die Familie finanziell über die Runden.



Eine Gesetzesänderung könnte betroffenen Familien wie den Sandigs helfen: Ab 2017 soll der sogenannte Unterhaltsvorschuss, mit dem der Staat Alleinerziehenden schnell und unbürokratisch unter die Arme greift, ausgeweitet werden. Das Geld soll nicht mehr nur sechs Jahre gezahlt werden, sondern bis zum 18. Lebensjahr eines Kindes. Davon sollen laut Familienministerium mindestens 260.000 Kinder profitieren können. Was die Gesetzesänderung wirklich bringt und warum es so viele Eltern gibt, die keinen Unterhalt zahlen, wird Steffen Hallaschka am Mittwochabend mit der Rechtsanwältin Edith Schwab und mit Thomas Buss vom Jugendamt in Aurich diskutieren. Buss' Behörde ist besonders erfolgreich, wenn es darum geht, den gezahlten Unterhaltsvorschuss bei den Unterhaltspflichtigen wieder einzutreiben.