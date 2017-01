Wenn der andere Elternteil keinen Unterhalt zahlt

Erst kürzlich präsentierte die Bertelsmann-Stiftung ein Forschungsergebnis mit erschreckenden Zahlen: Die Hälfte aller unterhaltspflichtigen Väter oder Mütter zahlen nicht für ihre Kinder, weitere 25 Prozent nur teilweise. Ganz ähnlich stellte es sich in einer aktuellen stern TV-Umfrage unter mehr als 7000 Alleinerziehenden dar: Darin gaben fast 80 Prozent der befragten Mütter an, dass sie bisher gar keinen (52 %) oder nur teilweise Unterhalt (27 %) von ihrem Ex-Partner für gemeinsame Kinder bekommen haben. Der deutlich kleinere Anteil an alleinerziehenden Vätern erhielt zu über 90 Prozent keinen oder teilweise Unterhalt von der Mutter.

Für den Elternteil, bei dem das Kind lebt, ist das eine erhebliche Belastung. Anja Sandig kann ein Lied davon singen: Sie hat seit der Trennung vom Vater ihrer drei Söhne noch keinen einzigen Cent gesehen. "Er sagte zu mir, dass er nie Unterhalt zahlen wird, wenn ich mich trenne", so die alleinerziehende Mutter.

Anja Sandig verdient in ihrem Job zu wenig, um für alle Kosten der Familie aufzukommen. Allein durch das Ausbildungsgehalt des 18-jährigen Sohnes Daniel kommen die Vier finanziell über die Runden. Daniel macht das, was eigentlich die Aufgabe seines Vaters wäre: Er unterstützt seine Mutter und die beiden 13 und 14 Jahre alten Brüder finanziell – mit seinen rund 750 Euro, die er verdient. Daniel verzichtet auf Vieles, was für andere 18-Jährige ganz normal ist: "Wenn meine Freunde sagen, sie gehen in eine Disco, dann stecke ich halt zurück und bleibe daheim", erzählt der Junge.

Können oder wollen die getrennten Elternteile für ihre Kinder nicht zahlen? Jeder Unterhaltspflichtige, der mehr als 1080 Euro im Monat einnimmt, müsste eigentlich zumindest teilweise für sie aufkommen. Die Erfahrung der Familienrichterin Edith Schwab aus Speyer ist: "Viele verschleiern ihr Einkommen – oder sie wollen einfach nicht bezahlen." Schwab hat schon Dutzende Unterhaltspreller vor Gericht gebracht. Laut ihrer Schätzung würden sich rund 30 Prozent schlicht vor der Zahlung drücken. Vor allem Selbständige leicht, ihr Einkommen klein zu rechnen. Und das seien meist Männer, da die Kinder in der Regel bei den Müttern blieben.

Vermutlich fühlen sich auch deshalb die meisten Alleinerziehenden nicht ausreichend von den Behörden unterstützt – das gaben Dreiviertel der Befragten bei stern TV an. Auch Anja Sandig findet, dass die Behörden Nichtzahlern mehr Druck machen sollten, "weil einfach nichts passiert und man immer abgewiesen wird – von jedem Amt. Egal wo man hingeht", so ihre Erfahrung.

Info Unterhaltsvorschuss Kommt ein Unterhaltspflichtiger für sein Kind nicht auf, springt der Staat erst einmal ein. Das Jugendamt zahlt dann einen Unterhaltsvorschuss aus. Je nach Alter des Kindes beträgt der aktuell 150 Euro (für Kinder von 0-5 Jahren) oder 201 Euro pro Monat (für Kinder von 6-11 Jahren). Die Dauer der Zahlungen ist bisher beschränkt auf maximal sechs Jahre pro Kind. Und: Ab den 12. Geburtstag des Kindes wird die Unterhaltsvorschuss-Zahlung eingestellt. Experten kritisieren das als alltagsfremd und völlig willkürlich. Inzwischen scheint die Bundesregierung einsichtig und plant eine Gesetzesänderung, durch die der Unterhaltsvorschuss bis zur Volljährigkeit eines Kindes gezahlt werden soll.

Das Amt für Soziales in Köln teilte stern TV mit: Die meisten würden Unterhalt zahlen wollen – viele lägen jedoch unter der Einkommensgrenze. Die Zahl derer, die versucht zu betrügen, läge bei geschätzten fünf Prozent. Andere Städte äußerten sich ähnlich. Tatsächlich treiben die Behörden bundesweit nur zu 19 Prozent den Unterhaltsvorschuss vom zahlungssäumigen Elternteil wieder ein.

"Dass viele Ämter den Betrügern nicht mehr Druck machen, liegt sicher auch an der personellen Ausstattung der Behörden", so Edith Schwab. "Und es gibt kaum Anzeigen gegen Unterhaltssäumige, Urteile noch viel seltener. Die Idee, solchen Menschen etwa den Führerschein abnehmen zu können, finde ich gut."

"Es gibt viele Möglichkeiten, Betrügern auf die Spur zu kommen"

Das Amt für Kinder, Jugend und Familie in Aurich allerdings hat den Ruf, besonders strikt gegen Unterhaltsbetrüger vorzugehen – und sie mit allen gesetzlich möglichen Mitteln zum Zahlen zu bewegen: Kontenabfragen, enge zeitliche Taktung von Behördenschreiben, Zusammenarbeit mit anderen Ämtern, Hausbesuche, Internetrecherchen, Strafanzeigen. Die Rückholquote liegt hier bei 41 Prozent: "Es gibt schon viele Möglichkeiten, Betrügern auf die Spur zu kommen", sagt Amtsleiter Thomas Buss. "Wir schaffen es jährlich bis zu 800.000 Euro des Vorschusses von den Unterhaltssäumigen zurück zu holen."

Die Mitarbeiter dieser Behörde fahnden auch bei den Unterhaltsprellern zu Hause, schauen, wie sie leben, welches Auto sie fahren und ob sie möglicherweise mit ihrem Arbeitgeber ein Übereinkommen haben. Etwa indem der Arbeitgeber die wahre Höhe des Verdienstes verschleiert. "Die verlassen sich einfach häufig auf den Staat – als Hängematte", sagt Mitarbeiterin Annika Rase.

Hinzu kommt, dass viele Unterhaltspflichtige dem Ex-Partner das Geld nicht gönnen und glauben, es ihr bzw. ihm zu zahlen – und nicht den Kindern.

Den staatlichen Unterhaltsvorschuss allerdings trägt letztlich der Steuerzahler: 2016 waren das rund 840 Millionen Euro. Dass er künftig länger gezahlt werden soll, ist für die betroffenen Kinder und den Elternteil, bei dem sie leben, natürlich eine gute Nachricht. Hunderttausende Kinder werden davon profitieren – und es ist ein Ansturm auf die Behörden zu erwarten. Das Gesetz ist genau deshalb noch nicht in Kraft getreten: Die Finanzierung der explodierenden Kosten ist unklar. Trotzdem sollte es das Ziel bleiben, den getrennt lebenden Partner zur Unterhaltszahlung zu bewegen. Das Jugendamt in Aurich zeigt, dass es durchaus möglich ist. Und Richterin Edith Schwab geht noch weiter: Sie schlägt eine so genannte Kindergrundsicherung vor, bei der Kindergeld, Unterhaltsvorschuss und andere Gelder entfallen und stattdessen jedes Kind in Deutschland eine solche Grundsicherung bekäme: "Die Kindergrundsicherung wäre ein hervorragendes Mittel, um Kinder in Deutschland wirklich zu unterstützen. Sie müsste so bei 620 Euro liegen – das würde den Staat nicht arm machen, und viel Verwaltungsaufwand einsparen."