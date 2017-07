Diese Zustände sind in der Schweinemast leider keine Seltenheit

Schnitzel, Salami, Würstchen – pro Kopf verzehren wir jährlich mehr als 36 Kilogramm Schweinefleisch. Woher die Produkte in der Kühltruhe kommen, wollen die meisten lieber nicht so genau wissen. Das Biosiegel ist darauf jedenfalls nur selten: Weniger als ein Prozent aller in Deutschland verarbeiteten Schweine stammen aus Biohaltung. Wie geht es also den anderen 99 Prozent der Schweine? Den 58.800.000 Schweinen, die alleine letztes Jahr hierzulande geschlachtet wurden und die ein kurzes Leben von wenigen Monaten fristeten – freilich ohne je das Freiland kennengelernt zu haben. Wie verbringen diese sensiblen intelligenten Tiere ihre fünf bis sechs Monate auf Erden? Die Antwort geben Bilder aus den Mastbetrieben, die niemand sehen will. Und doch sind sie wahr. Für Millionen Schweine, Tag für Tag.

Auch eingehaltene Vorschriften bedeuten schreckliche Bilder

Die Schweine-Bauer haben ein hartes Los. Sie sollen glückliche Schweine im Stall haben und auf das Tierwohl bedacht sein. Dafür gibt es Vorschriften. Kaum ein Fleischliebhaber ahnt wohl, dass – selbst wenn alle Vorschriften in Deutschland eingehalten werden – Schweine trotzdem unter unsäglichen Bedingungen leben: enge Ställe, eintöniges Futter, kaum Licht und schreckliche Langeweile – so sehr, dass sie sich gegenseitig angehen. Wovon die Rede ist, weiß auch Christina Schulze Föcking, die neu ernannte Landwirtschaftsministerin Nordrhein-Westfalens, die sich für mehr Verständnis für die Landwirte einsetzen will. Vor ihrer Ernennung zur Ministerin drehte sich ihr eigener Job vor allem die Schweinemast. Die CDU-Politikerin war bis vor zwei Wochen an zwei Mastbetrieben in Steinfurt zu 50 Prozent beteiligt – zur anderen Hälfte ihr Mann. Beide Betriebe sind mit dem Qualitätssiegel QS ausgezeichnet und es gab regelmäßige Kontrollen durch eine Tierärztin und das zuständige Veterinäramt. Man fühle sich "aus tiefer Überzeugung dem Wohl der Tiere verpflichtet", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme an stern TV. Der Redaktion liegen jedoch Bilder aus den Ställen vor, die einen anderen Eindruck nahelegen. Sie zeigen verdreckte Ställe und zum Teil stark verletzte Tiere mit angefressenen, entzündeten Schwänzen oder geschwollenen Gelenken. Außerdem dokumentiert das Material, dass "in zwei Nächten das Wasser in den Nippeltränken abgestellt war", sagt Christian Adam von der Tierschutzorganisation tierretter.de e.V. Die Tiere hatten in dieser Zeit also keinen Zugang zu frischem Wasser.

Fullscreen

stern TV hat den Hof mit den Aufnahmen konfrontiert. In einer schriftlichen Stellungnahme des Betriebs heißt es dazu: In einem kurzen Zeitraum des ersten Halbjahres 2017 kam es innerhalb der Mast des Betriebes zu außergewöhnlichen Krankheitsverläufen. Der Betrieb habe sofort eine veterinärmedizinische Behandlung der Tiere veranlasst. Wir sahen uns gemeinsam mit der Tierärztin gezwungen, in einzelnen Fällen Nottötungen durchzuführen.

Ganz anders beurteilt die Tierärztin und Landwirtschaftspolitikerin Dr. Ophelia Nick die Bilder: "Man ist als Tierarzt schon gewöhnt, Bilder zu sehen, die nicht schön sind. Aber das in dem Ausmaß und auch bei so vielen Tieren zu sehen, ist schon schwer erträglich."

Über die Schock-Bilder aus Steinfurt und die Frage, was Verbraucher von einem Schweinemastbetrieb erwarten dürfen, spricht Steffen Hallaschka live bei stern TV mit Christian Adam und Ophelia Nick.

So leben die Tiere in der Schweinemast:



Das sind die rechtlichen Vorgaben (Quelle: stern, Ausgabe 24/2017):



Haltung und Auslauf

Haltung ohne Siegel oder mit QS-Siegel Mit Bio-Siegel Mit Bioland-Kennzeichnung Mit Neuland-Kennzeichnung Auf Spaltenböden im Stall, je nach Gewicht 0,5 bis 1 qm pro Tier, kein Auslauf Im Stall auf Einstreu, höchstens 50 % des Stalls Spaltenböden, je nach Gewicht 0.8 bis 1,5 qm pro Tier, Auslauf mindestens 0,6 bis 1,2 qm pro Tier Im Stall auf Einstreu, höchstens 50 % des Stalls Spaltenböden, je nach Gewicht 0.8 bis 1,5 qm pro Tier, Auslauf mindestens 0,6 bis 1,2 qm pro Tier Im Stall auf Einstreu, keine Spaltenböden, je nach Gewicht 0,5 bis 1,6 qm pro Tier, Auslauf mindestens 0,3 bis 0,8 qm pro Tier

Futter

Haltung ohne Siegel oder

mit QS-Siegel Mit Bio-Siegel Mit Bioland-Kennzeichnung Mit Neuland-Kennzeichnung Gentechnik und Fischmehl erlaubt

Bei QS: freiwilliges Zusatzlabel "Ohne Gentechnik" Gentechnik verboten, Fischmehl erlaubt Gentechnik und Fischmehl verboten Gentechnik und Fischmehl verboten

Schmerzhafte Eingriffe

Haltung ohne Siegel oder

mit QS-Siegel Mit Bio-Siegel Mit Bioland-Kennzeichnung Mit Neuland-Kennzeichnung Ferkelkastration ohne Betäubung bis Ende 2018 erlaubt; routinemäßiges Schwänzekupieren und Zähnekürzen Ferkelkastration mit Betäubung und/oder Schmerzmitteln, Zähnekürzen und Schwänzekupieren nur im Ausnahmefall erlaubt Ferkelkastration mit Betäubung und/oder Schmerzmitteln, in Ausnahmefällen auch ohne erlaubt, Zähnekürzen und Schwänzekupieren verboten Ferkelkastration nur mit Betäubung, Zähnekürzen und Schwänzekupieren verboten

Transport zum Schlachthof

Haltung ohne Siegel oder

mit QS-Siegel Mit Bio-Siegel Mit Bioland-Kennzeichnung Mit Neuland-Kennzeichnung In der EU maximal 8 Stunden, aber viele Ausnahmen, inkl. Pausen oft mehr als 24 Stunden In der EU maximal 8 Stunden, aber viele Ausnahmen, inkl. Pausen oft mehr als 24 Stunden Maximal 4 Stunden oder 200 Kilometer Strecke Maximal 4 Stunden oder 200 Kilometer Strecke