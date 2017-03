Seltene Transplantation schenkt "Ogi" ein neues Leben

Oguzhan Yavuztürk ist inzwischen 18 Jahre alt. Er war 14, als er von seiner Erkrankung erfuhr - und davon, dass er langfristig ein neues Herz und eine neue Lunge brauchen würde, um zu überleben. Jahrelang lebte er mit dem Gedanken, vielleicht nicht mehr erwachsen zu werden. Als er vor gut einem Jahr in das Herzzentrum in Berlin eingeliefert wurde, galt es Geduld zu haben. Eine gleichzeitige Herz- und Lungen-Transplantation ist in Deutschland extrem selten. 2015 waren es gerade einmal zwei Patienten, bei denen diese Organe erfolgreich transplantiert wurden.

Oguzhan lebte im Herzzentrum wie viele andere Kinder und Jugendliche über Monate. Alle nennen ihn dort "Ogi"; er hat Freundschaften geschlossen - und auch Freunde verloren.

"Wie neugeboren"



Den Augenblick, als er selbst erfuhr, dass ein Spenderherz und eine Spenderlunge für ihn bereitstehen, wird Ogi wohl nie vergessen. "Ich war wahrscheinlich der glücklichste Mensch der Welt", sagt der Teenager jetzt. Ogi hatte fast 10 Monate im Deutschen Herzzentrum auf die lebensnotwendige Organspende gewartet. Geholfen hat ihm in dieser Zeit vor allem sein früherer Zimmernachbar Tobias. Mittlerweile verbindet die beiden eine innige Freundschaft. Und als Tobias vergangenen Oktober erfolgreich transplantiert wurde, "da habe mich natürlich für ihn gefreut", sagte Ogi damals neidlos zu stern TV.



Am Ende hatte aber auch er Glück: Im Dezember bekam Oguzhan die lebensrettende Nachricht. Er fühle sich seit der Transplantation "wie neugeboren": "Die schnelle Müdigkeit, wenn ich mich angestrengt habe, ist weg. Und dass mein Herz schnell nachgibt oder ich umkippe, das habe ich heute nicht mehr", erzählt er.



Live in der Sendung wird Oguzhan gemeinsam mit seinem Chirurgen Dr. Christoph Knosalla von dem langen Weg zu seiner rettenden Operation und dem Stand seiner Reha berichten. Außerdem zu Gast dabei: Schauspieler Matthias Schweighöfer, der 2010 an einer Aufsehen erregenden Plakatkampagne für Organtransplantation teilgenommen hat – und sagt: "Organspende heißt Leben retten und Leben weitergeben. Man weiß ja nie, wann man das selbst mal nutzen muss."