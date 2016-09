Es war eine Musikkassette, die für James Rhodes alles veränderte: Mit sieben Jahren entdeckte er eher zufällig die Aufnahme eines Stücks von Bach. "Es war wie ein Schlüssel, der mein Herz öffnete", sagt der heute erfolgreiche Konzertpianist. Hinter James Rhodes lag damals ein jahrelanges Martyrium. Er war schon als kleiner Junge regelmäßig von seinem Sportlehrer missbraucht worden, "wie eine Sexpuppe geschändet, immer und immer wieder", so beschreibt es der 41-Jährige schonungslos in seiner Autobiografie. Die grausamen Übergriffe hatten für James Rhodes schlimme Folgen: Er verlor sich in Alkohol und Drogen, hat mehrere Selbstmordversuche hinter sich, wurde mit psychischen Problemen und Ticks in der Psychiatrie behandelt. Nur die Musik gab seinem Leben wieder einen Sinn.



Bewegt von der Bach-Aufnahme hatte sich James Rhodes das Klavierspielen als Kind selbst beigebracht - und in jeder freien Minute geübt. "Die Musik hat mein Leben gerettet. Sie hat mir als einzige das Gefühl gegeben, dass die Welt nicht nur schlecht ist", sagt der Brite. Heute spielt Rhodes in ausverkauften Hallen auf der ganzen Welt seine Konzerte. Nicht selten auch an ungewöhnlichen Orten, um auch solche Menschen für klassische Musik zu begeistern, die damit sonst nicht in Berührung kommen würden. Zum Beispiel in einer Psychiatrie. Für stern TV hat der Pianist nun in einer Kölner Hochhaussiedlung gespielt. Wie das bei den Anwohnern ankam, werden Sie Mittwochabend in der Sendung sehen. Live bei stern TV wird James Rhodes dann mit Steffen Hallaschka über das Konzert, sein Verhältnis zur Musik und seine tragische Vergangenheit sprechen.