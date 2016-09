Dass er einmal ein international gefragter Konzertpianist sein würde, einer, der mit T-Shirt und Turnschuhen den Menschen klassische Musik näher bringt, hätte James Rhodes nie geglaubt. Und das, nachdem sein Leben zwischenzeitlich am Ende war. Es war eine Musikkassette, die Rhodes als Siebenjähriger eher zufällig bei sich zu Hause fand – und die ihn rettete, wie er heute selber sagt. "Es war wie ein Schlüssel, der mein Herz öffnete. Die Musik hat etwas mit mir gemacht, was nichts und niemand zuvor geschafft hat. Für mich ist die Welt ein grausamer Ort. Aber wenn es etwas so schönes wie die Goldberg Variation gibt, dann kann nicht alles schlecht sein." Der Junge lauschte 15 Minuten lang einem eher düsteren Stück von Bach: Chaconne. Dann fing er an, sich das Klavierspielen selbst beizubringen. Er übte in jeder freien Minute. Nur in diesen Momenten sei er glücklich gewesen. Denn James Rhodes erlebte zeitgleich ein Martyrium, das noch Jahre andauern sollte. Er war ein sensibler Junge, der von vielen übersehen wurde und nur wenige Freunde hatte. Dann begegnete ihm sein Sportlehrer, der ihm auch Boxunterricht erteilte. "Er war sehr clever und er war geduldig. Es hat alles angefangen, als er mir Aufmerksamkeit schenkte: Geschenke, Lächeln ... Ich war sehr unsicher als Kind", erzählt James Rhodes. "Ich erinnere mich daran, als es zum ersten Mal passiert ist. Es war, als wenn etwas in mir verschwunden wäre. Es war so ein großer Schock. Ich verstand einfach nicht, was da gerade passiert war. Und alles änderte sich."

"Das Schweigen macht dich zum Komplizen"



James Rhodes wurde über Jahre von dem Mann missbraucht. Der Junge schwieg aus Scham. Obwohl einer Lehrerin hin und wieder Blutspuren an ihm auffielen, in seinem Gesicht, an seinen Beinen – es passierte nichts. Der Missbrauch ging weiter. "Schlimmer noch als der physische Schmerz ist, wenn sie dir sagen, dass du darüber nicht reden darfst. Also lächelst du, schüttelst ihre Hand und tust so, als wenn alles gut wäre. Es macht dich zu ihrem Komplizen! Das ist fürchterlich und es dauert lange, das zu begreifen. Jeder sagt dir: 'Es war nicht dein Fehler'. Aber das war es, verdammt! Ich habe nichts gesagt! Ich habe ihn geschützt!", reflektiert der 41-Jährige heute voller Wut.



Erst als er mit zehn Jahren die Schule wechselte, hörte der Missbrauch auf. Der Schmerz blieb. James Rhodes musste drei Rückenoperationen über sich ergehen lassen – die Folgen der sexuellen Gewalt. Noch schlimmer für ihn: Bis heute sind sein Verhältnis zur Sexualität und sein Vertrauen zu Menschen irritiert. Als junger Erwachsener kam der Absturz: Rhodes verlor sich in Alkohol und harten Drogen, er hat mehrere Selbstmordversuche hinter sich und wurde schließlich mit psychischen Problemen und Ticks in der geschlossenen Psychiatrie behandelt. Zunächst wehrte er sich, nahm Reißaus. Dann begann er schließlich über das Erlebte zu reden. "Es war unangenehm darüber zu sprechen", sagt er. "Ich habe geredet, weil ich es musste – sonst hätten sie mich nicht rausgelassen."

"Der Begriff Missbrauch verharmlost es"

2007 durfte James Rhodes die Psychiatrie verlassen. Er bemühte sich um ein normales Leben. Er schwor dem Alkohol ab, kaufte sich ein Keyboard und begann wieder zu spielen. Mit seiner Heirat schien sich alles zum Guten zu wenden – und Rhodes bekam einen Sohn, der ihm alles bedeutet. Über den Missbrauch sprach er nicht mehr, mit niemandem. Die Verantwortung wurde für ihn immens und mit ihr wurde die Erinnerung immer präsenter. Als sein Junge das Alter erreichte, in dem sein eigener Missbrauch begann, schien es James Rhodes unausweichlich, dass seinem Sohn dasselbe passieren würde. Seine Ehe ging langsam aber sicher in die Brüche.



Als Rhodes seinen Peiniger anzeigte, starb dieser, bevor er gerichtlich belangt werden konnte. Niemals würde die Zeit die Wunden heilen, glaubt James Rhodes. Noch heute leide er unter verschiedenen Ticks. In seinem autobiografischen Buch "Klang der Wut" beschreibt er schonungslos und wortgewaltig, was das kindliche Trauma mit ihm gemacht hat. Missbrauch sei das falsche Wort, man müsse von Vergewaltigung sprechen. Und der Alltag eines Vergewaltigungsopfers sei ein ständiger "Krieg", das Erlebte komme immer wieder hoch – bis heute: Ein Schmutzfleck, der ständig präsent bleibt. Jeden Tag wird man durch tausend Dinge daran erinnert. Jedes Mal, wenn ich (..) TV gucke. Ein Kind sehe. Weine. Einen Blick in die Zeitung werfe. Nachrichten höre. Mir einen Film ansehe. Berührt werde. Sex habe. (..) Etwas unerwartet Heißes trinke oder einen zu großen Schluck nehme. Huste oder würge.

Nicht nur in seinem Buch, sondern auch bei seinen Konzerten zeigt sich James Rhodes ganz eigenen Stil. Mithilfe "seiner" klassischen Musik schaffte er es, den Bann zu brechen. Der Lärm in meinem Kopf hatte nachgelassen, war durch Töne und Musik ersetzt worden.

Heute spielt Rhodes in ausverkauften Hallen auf der ganzen Welt – und nicht selten auch an Orten und auf Plätzen, wo man überhaupt nicht damit rechnet. "Ich liebe es an ungewöhnlichen Orten zu spielen. Klassische Musik dorthin zu bringen, wo du sie nie erwarten würdest!", sagt er. Zum Beispiel eine Plattenhaussiedlung in Köln: In Chorweiler lebt jeder dritte Bewohner von Hartz IV, die Mehrheit wohnt in Sozialwohnungen. Klassik hört man eher selten und einen Flügel hat man auf dem Platz der Siedlung auch noch nie gesehen. stern TV hat James Rhodes dorthin begleitet. Ob und wie ein Klavierkonzert dort ankam? Sehen Sie selbst: