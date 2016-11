Der Fall des Folterpaares aus Höxter hat deutschlandweit für Entsetzen gesorgt: Wilfried W. und Angelika W. sollen mindestens acht Opfer über Kontaktanzeigen in ihr Haus gelockt und dort über Monate schwer misshandelt haben. Zwei Frauen starben unter ihrer Gewalt auf grausame Art. Der Prozess gegen das Paar wurde am vergangenen Mittwoch aufgenommen. Der Psychiater Michael Osterheider hat im Auftrag des Gerichts ein vorläufiges Gutachten über Wilfried W. erstellt und attestiert dem Mann eine "sadistische Persönlichkeitsstörung in Verbindung mit einer stark ausgeprägten psychopathischen Persönlichkeit".

Wilfried W. hatte bei seiner Partnersuch über Kontaktanzeigen und auf Dating-Plattformen seinen Charakter bereits deutlich offenbart, indem er etwa schrieb: Ich such halt eine heißblütige Frau für eine feste Partnerschaft. Die auch versaut ist, im Bett auch versaut ist. Es fällt auch auf, dass W. die Frauen in den Chats bald seiner Kontrolle unterwirft, sie herumkommandiert oder mit eifersüchtigen Vorwürfen traktiert.

Die Diplom-Psychologin Christina Zimmermann kann erklären, wie derart gewickelte Menschen vorgehen. Die Therapeutin, die in einer Trauma-Klinik bei Hamburg arbeitet, hat häufig mit Beziehungsopfern von Psychopathen zu tun: Frauen, die psychisch und körperlich gequält, missbraucht und gedemütigt wurden. Ihre Erkenntnis aus der langjährigen Arbeit: Niemand ist davor gefeit, einem Menschen mit psychopathischer Persönlichkeit zu verfallen: "Psychopathen sind menschliche Raubtiere, die genau wissen, was sie tun müssen. Sie gehen sehr kaltblütig vor, sehr strategisch, gleichzeitig haben sie aber eine sehr gewinnende Art an sich. Diese Kombination ist genau das Fatale, das treibt seine Opfer in eine Abhängigkeit."

"Ich will eine Frau, die ganz mir gehört"

stern TV wollte wissen: Wie schnell lassen sich Frauen auf Fremde ein, die sie über Dating-Portale kennen lernen? Wie reagieren sie auf das manipulative Vorgehen mancher Männer? Gemeinsam mit Christina Zimmermann hat Lockvogel und Schauspieler Alexander Heimbach einen Spielcharakter entwickelt, der typisch psychopathische Züge aufweist. Die Anmeldung auf verschiedenen Dating-Portalen und bei Tinder unter falschem Namen "Andreas B.", falschem Alter und Beruf gelang Lockvogel Heimbach ohne Probleme. Und so standen der angebliche Beamte bereits nach kurzer Zeit mit mehreren Frauen* zwischen 39 und 53 Jahren in Kontakt. Aus seinem psychopathischen Charakter machte er keinen Hehl, wechselte zwischen Komplimenten, ganz intimen Fragen und Besitzansprüchen wie "Du hast ein wundervolles Lächeln" / "Ich bin seeehr eifersüchtig." / "Wie viele Sexpartner hattest du schon?" / "Ich will eine Frau, die ganz mir gehört."

Als er dann mit Nachdruck nach der Telefonnummer fragte, kassierte er eine Abfuhr. Die erste Kandidatin sprang ab. Eine andere Frau verlor ihr Interesse, als der Mann darauf drängte, ihn beim ersten Besuch zu Hause zu besuchen: Mag sein dass du gut kochst, aber ich besuche keine Wohnungen von Männern, von Fremden schon gar nicht.:-) schrieb sie.

Brisante Situation wird spät klar

Es folgten aber auch andere Reaktionen: So gab eine Frau gleich zu Beginn Auskunft über ihre letzte unglückliche Beziehung, in der sie "Zweitfrau" gewesen sei und es erst Monate später bemerkt habe. Als unser Lockvogel mit ihr per WhatsApp schreiben wollte, schickte sie ihm ohne zu zögern ihre Telefonnummer. Kurz darauf forderte Andreas alias Schauspieler Heimbach von ihr ein "aussagekräftigeres" Foto – und erhielt gleich mehrere. Seine Einladung zu sich nach Hause lehnte sie allerdings ab. Zum Schein ließ er sich auf ein Treffen in einem Café ein. Kaum saß die Frau unserem Mann gegenüber, versuchte er sie mit einem Trick doch noch zu sich zu locken: Er sei Kunstliebhaber und Hobbykoch. "Du willst mich unbedingt zu dir nach Hause locken!", so die Frau. Auf "ich möchte dir was zeigen.." ließ sie sich darauf ein.

In seiner Wohnung stellte Andreas ihr prompt die Frage, ob jemand wisse, dass sie bei ihm sei. Allmählich wurde der Frau klar, in welch brisante Situation sie sich gebracht hatte – wohl nicht zum ersten Mal: "Oh, Gott! Du erinnerst mich stark an einen Mann, den ich vor drei, vier Monaten kennengelernt habe. Bei dem war ich auch beim ersten Treffen zuhause. Und das war ein brutaler Typ. Der hat schon mehrere Anzeigen gekriegt. Er wurde sogar mit Haftbefehl gesucht." Trotzdem blieb sie. Selbst als der Lockvogel von seinem krankhaften Verhalten gegenüber seinen Ex-Partnerinnen erzählte, etwa, sie gestalkt zu haben, ihr Handy kontrolliert und sie schließlich geschlagen zu haben. Psychologin Christina Zimmermann kann erklären, warum die Frau sich wie gelähmt verhielt: Der Schauspieler bestreitet jegliche Schuld an seinem verhalten – typisch für einen Psychopathen. "Er konfrontiert die Frau mit einer Tat, in der er Gewalt ausgeübt hat. Er rahmt das Ganze aber ein, indem er behauptet, das Opfer zu sein. Damit verdreht er die Tatsachen und die Frau gerät dadurch in Verwirrung: Was stimmt denn jetzt? Ist er Täter, ist er Opfer? Und das macht hilflos." Die Frau bei Andreas zu Hause reagierte nach 25 Minuten schließlich versiert – und verließ die Wohnung.

Psychopathische Mechanismen durchschauen



Christina Zimmermann erklärt, wie wichtig es ist, die Mechanismen dieser psychopathisch veranlagten Menschen zu durchschauen und zu entlarven: " Wenn ich es besser verstehe, dann bin ich auch gewappnet, wenn ich auf so einen Kandidaten treffe, der versucht, mich zu manipulieren und zu kontrollieren, um rechtzeitig aus so einer Situation gut herauszukommen und nicht zu einem Opfer zu werden." Das sei nicht immer einfach, räumt sie ein.



Buch Die Liebe und der Psychopath:

Psychopathische Beziehungen erkennen und vermeiden

Von: Christina Zimmermann

Goldegg Verlag 2014

ISBN-10: 3902991127

ISBN-13: 978-3902991126

Preis: 19,95 Euro



Denn auch die nächste Chat-Partnerin unseres Lockvogels nahm die Einladung zu einem Treffen an – obwohl er sie neben ein paar Nettigkeiten auch mit Vorwürfen und Unterstellungen konfrontierte. Ebenfalls ein typisches Verhaltensmuster, sagt Christina Zimmermann: "Psychopathische Züge hat es beispielsweise auch, wenn der Mann mit einer allgemeinen Aussage über Frauen provoziert, etwa 'Ihr Frauen auf Dating-Seiten seid doch alle nur da, weil ihr Sex wollt' – und im nächsten Atemzug die Frau süßholzraspelnd aus dieser Behauptung ausschließt: 'Du bist da ganz anders, das sehe ich an deiner Art'."

Doch offenbar hatte er es geschafft, in ihr echte Gefühle zu wecken, denn sie schrieb spätabends noch: In deine Augen könnt ich mich direkt verlieben.

Kurz vor dem verabredeten Treffen meldete sich Lockvogel Andreas dann bei ihr mit einer Lügengeschichte: Sein Warmwasserboiler sei ausgefallen, er könne nicht aus dem Haus, weil er dringend auf den Klempner warte. Nach einem kurzen Hin und Her ließ sich die Frau auf diese "Ausnahme" ein. Auch ihr gegenüber lässt er nach kurzer Zeit den Irren durchblicken – er sei krankhaft eifersüchtig, ein Kontrollfreak. Doch da sei doch nichts bei. Dann verlangte er noch ihr Handy, um alle anderen Chat-Verläufe zu checken. Statt sich zu weigern und ihm jetzt Grenzen zu setzen, zeigte sie es Andreas. Schließlich sagt er: "Es kommt kein Gas-/Wasser-Installateur, das war gelogen." Die Frau empörte sich nicht einmal, sondern sagte: "Das wusste ich." Eine Frau, die weiß, dass sie belogen wurde und dennoch zu dem Lügner in die Wohnung ging – so widersinnig das scheint, Christina Zimmermann weiß um diesen Realitätsverlust bei Verliebten. "Viele verlieben sich bereits am Telefon oder durch das Schreiben von Nachrichten. Es wird dann so viel da hinein interpretiert, dass sich ein ganz positives Bild von dem Mann ergibt. Und die Frau meint, ihn gut zu kennen und gibt ihm einen großen Vertrauensvorschuss." Dazu werde oftmals mehr in die Situation hineininterpretiert, als dahinter ste Wer sich gegenüber solchen Menschen behaupte, habe trotz der Aggressivität des Gegenübers ein besseres Standing: "Eine Frau muss sich nicht alles gefallen lassen. Man muss klarer und deutlicher Nein sagen und seine eigene Meinung durchsetzen. Dabei sollte man keine Angst haben, sein Gegenüber in eine üble und damit gefährliche Verfassung zu versetzen. Man bringt den Anderen damit aus dem Konzept und kann somit der Situation entfliehen."

Ist das Bild ein Fake? Bildinformationen über Google finden Klicken Sie das betreffende Bild oder Profilfoto mit der rechten Maustaste an und speichern Sie es auf Ihrem Rechner. Geben Sie der Bilddatei den Namen des Users.

Auf images.google.com können Sie das Bild per Drag'n-Drop mit der Maus von Ihrem Rechner in die Suchleiste ziehen. Dadurch wird eine "Rückwärts-Suche" aktiviert: Google forscht dann nach Bildern und Bildinformationen und zeigt ähnliche Fotos an.

Taucht das gleiche Foto auch woanders im Internet auf, können Sie Ihre Rückschlüsse ziehen. Je nach Plattform oder Rechercheergebnis kann die Schlussfolgerung ziemlich eindeutig sein ...

Lockvogel enttarnt

Die nächste Frau, die unser Lockvogel zu sich nach Hause einlud, war Ilona. Sie lehnte ab, da sie ihn kaum kenne und kein Auto habe. Als der Andreas ihr schließlich anbot, sie abzuholen, willigte sich doch ein. Als er dann mit Blumen vor ihrer Tür stand, um sie mitzunehmen, kam es anders: Ilona bat ihn in ihre Wohnung. Und sie konfrontierte ihn mit dem, was sie über ihn im Internet gefunden hatte: Seinen echten Namen und seinen echten Beruf! Sie hatte außerdem nicht nur das Foto des Schauspielers gefunden, sondern auch eine Freundin über das Treffen informiert.

Am Ende des stern TV-Experiments* hat sich von den insgesamt sieben Frauen, die der vermeintlich Psychopath zu sich eingeladen hat, nur diese einzige Frau empfehlenswert umsichtig verhalten.

*Hinweis: Zum Schutz der Frauen haben wir im Beitrag die Originalfotos ausgetauscht und die Form der Textnachrichten verändert. Für die Frauen bestand zu keiner Zeit eine Gefahr. Die Psychologin Christina Zimmermann hat das Experiment begleitet.

Frühwarnsystem Wann Misstrauen berechtigt ist In ihrem Buch "Die Liebe und der Psychopath: Wie Sie psychopathische Beziehungen erkennen und vermeiden" beschreibt Christina Zimmermann Verhaltensweisen, die auf eine solche Persönlichkeitsstörung hinweisen und für den betroffenen Beziehungspartner alarmierend sein sollten. Dies kann Männer wie Frauen betreffen.



Können Sie folgende Fragen mit JA beantworten? Wenn Sie mindestens in drei der genannten Bereiche die Fragen mit „Ja“ beantworten können und das beschriebene Verhalten über einen Zeitraum von drei Monaten zu erkennen ist, ist Misstrauen unbedingt berechtigt:

AUSDRUCK

Ist Ihr Gegenüber in der Körperhaltung abgewandt und distanziert?

Ist das Gegenüber distanzlos und kommt Ihnen zu nah?

Ist Ihr Gegenüber hektisch und unruhig? Schweift er beim Reden immer ab?

Wenn über Emotionen berichtet wird können Sie Betroffenheit, Wärme, Trauer bei dem anderen spüren?

Wenn es um Dinge geht, die normalerweise Angst machen, können Sie Ängstlichkeit in der Stimme hören?





Ist Ihr Gegenüber in der Körperhaltung abgewandt und distanziert? Ist das Gegenüber distanzlos und kommt Ihnen zu nah? Ist Ihr Gegenüber hektisch und unruhig? Schweift er beim Reden immer ab? Wenn über Emotionen berichtet wird können Sie Betroffenheit, Wärme, Trauer bei dem anderen spüren? Wenn es um Dinge geht, die normalerweise Angst machen, können Sie Ängstlichkeit in der Stimme hören? KOMMUNIKATION

Ist die Kommunikation ein Monolog?

Werden Sie kaum nach Ihrem Wohlbefinden gefragt?

Haben Sie den Eindruck, der andere weiß gar nicht, wer Sie sind und was Sie interessiert?





Ist die Kommunikation ein Monolog? Werden Sie kaum nach Ihrem Wohlbefinden gefragt? Haben Sie den Eindruck, der andere weiß gar nicht, wer Sie sind und was Sie interessiert? EMOTIONALE INVESTITION ODER RATIONALES KALKÜL

Will der andere sich immer nur spontan treffen?

Zwingt Sie das dazu stets abrufbereit zu sein?

Kommen schnell Vorwürfe, wenn Sie keine Zeit haben?

Fühlen Sie sich unter Druck gesetzt, für den anderen immer ganz schnell handeln und alles tun zu müssen?





Will der andere sich immer nur spontan treffen? Zwingt Sie das dazu stets abrufbereit zu sein? Kommen schnell Vorwürfe, wenn Sie keine Zeit haben? Fühlen Sie sich unter Druck gesetzt, für den anderen immer ganz schnell handeln und alles tun zu müssen? SELBSTBESCHREIBUNG

Wie beschreibt sich Ihr Gegenüber selbst?

Will er sich gegenüber Freunden und Bekannten oft ins Rampenlicht setzen?

Genießt er es im Mittelpunkt zu sein? Beschreibt er tolle Dinge, vielleicht auch gefährliche Dinge, die er bereits gemacht haben will und prahlt er damit, wie mutig und besonders tollkühn er ist?





Wie beschreibt sich Ihr Gegenüber selbst? Will er sich gegenüber Freunden und Bekannten oft ins Rampenlicht setzen? Genießt er es im Mittelpunkt zu sein? Beschreibt er tolle Dinge, vielleicht auch gefährliche Dinge, die er bereits gemacht haben will und prahlt er damit, wie mutig und besonders tollkühn er ist? SELBSTMITLEID

Da Psychopathen nur sich sehen, tendieren sie dazu, sich selbst zu bemitleiden. Die anderen sind schlecht oder bösartig.

Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Gegenüber Unzufriedenheit immer bei anderen abladen möchte?

Wirkt er darin unerbittlich?

Bleiben andere Menschen in seiner Beschreibung etwas undeutlich und grob skizziert?





Da Psychopathen nur sich sehen, tendieren sie dazu, sich selbst zu bemitleiden. Die anderen sind schlecht oder bösartig. Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Gegenüber Unzufriedenheit immer bei anderen abladen möchte? Wirkt er darin unerbittlich? Bleiben andere Menschen in seiner Beschreibung etwas undeutlich und grob skizziert? FÜRSORGE PROVOZIEREN/MANIPULIEREN

Sind die Vorschläge, die der andere macht manipulativ? Will er damit die Aufmerksamkeit auf sich lenken? Betont er stets wie fürsorglich er ist und wie undankbar hingegen die anderen sind?





Sind die Vorschläge, die der andere macht manipulativ? Will er damit die Aufmerksamkeit auf sich lenken? Betont er stets wie fürsorglich er ist und wie undankbar hingegen die anderen sind? BEZIEHUNGEN ZU DEN ELTERN

Haben Sie kaum Einblick in sein früheres Leben?

Kennen Sie Eltern oder Geschwister?

Werden Elternteile idealisiert? Oder ganz ausgeblendet, gar totgeschwiegen?





Haben Sie kaum Einblick in sein früheres Leben? Kennen Sie Eltern oder Geschwister? Werden Elternteile idealisiert? Oder ganz ausgeblendet, gar totgeschwiegen? LAUNENHAFTIGKEIT

Erscheint Ihr Partner unruhig und wechselhaft in seinen Gefühlen?

Können Sie nicht genau sagen, was seine Launen beeinflusst?

Haben Sie den Eindruck, dass er von seinen Launen bewegt wird? Ist er impulsiv?

Haben Sie den Eindruck beschwichtigen zu müssen?

Haben Sie Angst vor impulsiven Ausbrüchen?





Erscheint Ihr Partner unruhig und wechselhaft in seinen Gefühlen? Können Sie nicht genau sagen, was seine Launen beeinflusst? Haben Sie den Eindruck, dass er von seinen Launen bewegt wird? Ist er impulsiv? Haben Sie den Eindruck beschwichtigen zu müssen? Haben Sie Angst vor impulsiven Ausbrüchen? STATEMENTS

Macht er sich lustig über Menschen, die sich emotional in einer Partnerschaft verpflichten? Verachtet er Schwäche bei anderen?

Redet er schlecht über andere Personen, sobald diese den Raum verlassen haben?





Macht er sich lustig über Menschen, die sich emotional in einer Partnerschaft verpflichten? Verachtet er Schwäche bei anderen? Redet er schlecht über andere Personen, sobald diese den Raum verlassen haben? SINNHAFTIGKEIT

Betont ihr Partner, dass er im Hier und Jetzt leben will?

Stellt er sich damit über alle anderen die an "konformen Regeln" hängen?

Hören Sie eher immer von Projekten, statt von langfristigen Zielen?





Betont ihr Partner, dass er im Hier und Jetzt leben will? Stellt er sich damit über alle anderen die an "konformen Regeln" hängen? Hören Sie eher immer von Projekten, statt von langfristigen Zielen? LIEBESENTZUG

Haben Sie das Gefühl, dass Sie mit Liebesentzug gestraft werden, wenn sie etwas machen, zum Beispiel Kritik üben, was dem anderen nicht gefällt?





Haben Sie das Gefühl, dass Sie mit Liebesentzug gestraft werden, wenn sie etwas machen, zum Beispiel Kritik üben, was dem anderen nicht gefällt? ERSTE ANZEICHEN

Wenn Sie am Anfang eines Kennenlernens stehen, achten Sie stets auf erste Anzeichen, die Ihnen merkwürdig vorkommen. Das dritte Date ist oftmals ein Wendepunkt. Zumeist hat man dann das Gefühl, dass eine Beziehung anfängt sich zu entwickeln. Warten Sie das fünfte Treffen ab, bevor Sie anfangen Gefühle zu investieren. Und achten Sie bei allen Zusammenkünften darauf, ob sich die Beziehungsfaustregel 5:1 (fünf gute Sachen könne eine schlechte ausgleichen) erfüllt.

Immer im Blick behalten:

Spüren oder erleben Sie bereits am Anfang ein unachtsames Verhalten Ihnen gegenüber? Kommt hinzu, dass der andere offensichtlich weiß, was er will und nicht nervös wirkt, ist große Vorsicht geboten.

Einen interessanten und hilfreichen Blog zum Thema finden Sie auch hier: erkennepsychopathie.com