Wie lange muss eine Frau auf fremde Hilfe warten, wenn sie versucht, einen schweren Koffer die Treppe hoch zu schleppen? Wer hilft bei einer Autopanne? Und: Wer traut sich in einen Fahrstuhl hinein, der von zwei grimmigen Rockern blockiert wird? Um das herauszufinden hat stern TV die Deutschen in Alltagssituationen auf die Probe gestellt - mit Lockvögeln und versteckter Kamera. Was bei den Psychoexperimenten herauskam, sehen Sie bei stern TV und hier: