Fabian Hambüchen ist nicht erst seit seiner Goldmedaille in Rio de Janeiro in Deutschland bekannt. Schon lange hat er unzählige Fans, auch – oder gerade weil – er, so könnte man sagen, in eine bis dahin eher Randsportart wieder "Schwung" gebracht hat. Nicht nur, dass er in der Vergangenheit bereits zum Sportler des Jahres gekürt wurde. "Für mich persönlich ist sportlich gesehen alles perfekt. Ich habe alles gewonnen, was man in diesem Sport gewinnen kann. Und ich habe den kompletten Medaillensatz zusammen", so der 28-Jährige über seine Karriere, die er mit der Olympiade in diesem Jahr offiziell beendet hat. Zumindest die des aktiven Wettkampf-Sportlers. In einem packendem Finale war er als erster Starter in die Übung am Reck gegangen. Dann folgte ein langes Zittern und Bangen, während die anderen Turner ihre Übungen absolvierten. Würde es für Hambüchen reichen? Erst nach der letzten Übung des Amerikaners Danell Leyva war klar: Gold für Fabian Hambüchen! Es ging für ihn aufs Siegertreppchen. Diesmal nach ganz oben. "In dem Moment wurde das realistisch, dass das der Olympiasieg war, das mein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen ist!", erzählt Fabian Hambüchen. "So eine perfekte Geschichte – mit so einem Abschluss jetzt – die hätte man nicht besser schreiben können. Ich fühle mich komplettiert, vollkommen und glücklich. Aber genauso unwirklich ist es, dass ich jetzt nicht mehr auf der großen Bühne stehe."



Wer ist ... ? Fabian Hambüchen Reck-Turner Fabian Hambüchen holte bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Rio die Goldmedaille und machte damit seine Medaillensammlung komplett: Silber erhielt er 2012 in London, Bronze bereits 2008 in Peking. Damit verabschiedet sich der 28-Jährige aus dem olympischen Sport. Rio de Janeiro war der letzte internationale Wettkampf für Hambüchen, der auch auf nationaler Ebene, als Europa- und Weltmeister Titel gewann. Jetzt will will er erstmal sein Studium an der Sporthochschule Köln abschließen. Und: Ein Praktikum als Vertretungslehrer an einem Gymnasium in Koblenz absolvieren, wo er auch lebt.

Internetseite von Fabian Hambüchen



Der "Turnfloh" von Athen

Angefangen hatte seine außergewöhnlich Karriere auf einer eher kleinen Bühne: in einer Turnhalle in Niedergirmes bei Wetzlar. Dort war das Turnen für den kleinen Knirps schon das Größte. Sein Vater und Trainer Wolfgang Hambüchen unterstützte ihn von Anfang an – bis zur Goldmedaille. Doch der Reihe nach: Schon als "Turnfloh" gewann Fabian erste Pokale. Sein großer Durchbruch aber sollten die Olympischen Spiele 2004 in Athen werden. Damals war er 16 Jahre alt. "Als Kind wollte ich schon immer irgendwann bei den Olympischen Spielen dabei sein. Das habe ich dann so früh und so schnell geschafft – das war Wahnsinn." Bei seinen ersten olympischen Spielen eroberte der "Turnfloh" dann im Sturm die Herzen der Menschen, in Athen wie auch in Deutschland. Die mediale Aufmerksamkeit gleich zu Beginn seiner Karriere sei ein Segen gewesen, sowohl für ihn selbst, als auch für den deutschen Turnsport, so Fabian Hambüchen. Er holte die Sportart aus einer staubigen Ecke. Allerdings fragt er sich mittlerweile: Schauen die Leute, die Fans, nur zu? Oder haben sie sich selbst für das Turnen begeistert? Wie gut sind die Deutschen aktuell im Turnen?



Nachfolger gesucht!

stern TV hat den frisch gebackenen Olympiasieger losgeschickt, um das herauszufinden: Purzelbaum, Rolle rückwärts oder Liegestütz sind für Deutschlands besten Turner freilich die leichtesten Übungen. Aber mal Hand auf's Herz: Wann haben Sie so etwas zuletzt gemacht? Fabian Hambüchen hat das auch gefragt, und zwar zufällig ausgewählte Personen, die auf der Straße, auf dem Spielplatz oder im heimischen Wohnzimmer einfach mal zeigen sollten, ob sich verborgene Talente finden. Ob es einen potenziellen Nachfolger für ihn findet? Sehen Sie selbst: