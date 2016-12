Die Wahl des amerikanischen Präsidenten, die Situation der Flüchtlinge im Auffanglager Idomeni, der Terror in Brüssel oder grandiose Sportereignisse – auch in diesem Jahr berichtete stern TV wieder aktuell über das, was weltweit passiert ist. Aber natürlich auch über die Top-Themen in Deutschland wie die Übergriffe in der Kölner Silvesternacht, die Debatte um die Vollverschleierung oder die Unwetterperiode im Mai. Was Deutschland und die Welt bewegte: Das Jahr 2016 im Rückblick bei stern TV.