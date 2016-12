Sie ist unheilbar krank, sitzt seit Jahren im Rollstuhl – und lässt sich dennoch nicht unterkriegen: Erneut hat ALS-Patientin Sabine Niese bewiesen, wie viel Energie und Lebensfreude in ihr stecken. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin und einem speziellen Rollstuhlfahrrad ist die 41-Jährige in diesem Jahr fast 300 Kilometer auf dem Jakobsweg gefahren – von Portugal nach Santiago de Compostela in Spanien. stern TV war mit der Kamera dabei und zeigt noch einmal die schönsten Bilder des großen Abenteuers.

Außerdem waren es diese Schicksale, die die stern TV-Zuschauer 2016 tief bewegt haben: Nach schlechten Zeiten gute Zeiten - Soap-Star und Ex-Junkie Eric Stehfest startete durch. Siamesischer Zwilling – aus Lea Block ist ein munterer Teenager geworden. Und: Hochzeit, Kinder, Eigenheim - wie Florian Sitzmann sein Leben ohne Beine meistert.