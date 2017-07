Schauspieler Sebastian Münster vor Gericht: Mutter des Opfers fordert Sicherungsverwahrung

Die 15-Jährige war früh morgens auf dem Weg zur Schule, als sie plötzlich überfallen wurde. Der Mann war maskiert und bedrohte das Mädchen mit einem Messer, klar in der Absicht, die Schülerin vergewaltigen zu wollen. Die Vergewaltigung konnte in letzter Minute verhindert werden, der Täter wurde gestellt: TV-Schauspieler Sebastian Münster. Er war vor Jahren schon einmal wegen Vergewaltigung in Haft. Nun stand der 45-Jährige erneut vor Gericht, weil er im Dezember die 15-jährige Schülerin aus Hürth bei Köln vergewaltigen wollte - bewaffnet und maskiert.



Dass Sebastian Münster für diese Tat wieder nur sechs Jahre ins Gefängnis soll, macht Julie Göschl fassungslos. Sie ist die Mutter des Mädchens und sagt: "Das Urteil war sehr enttäuschend. Ich bin der Überzeugung, dass Herr Münster wieder rückfällig wird." stern TV hat die Familie zu Hause besucht und erlebt, welche dramatischen Auswirkungen die Tat auf das Kind hatte. Live in der Sendung wird Julie Gröschel erklären, warum sie für den Schauspieler eine lebenslange Sicherungsverwahrung fordert. Ebenfalls zu Gast im Studio: Christian Zainhofer vom Deutschen Kinderschutzbund e.V., der sich gegen Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen engagiert.