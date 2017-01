"Er hat uns unsere Kindheit und Zukunft genommen"

So viele Reaktionen gab es selten: Nach der stern TV-Berichterstattung über die schlechte Zahlungsmoral von unterhaltspflichtigen Eltern haben sich über 6000 Betroffene in der Redaktion gemeldet – und von ihren eigenen Erfahrungen berichtet. Fast alle sagen: Unsere Kinder bekommen nicht den Unterhalt, der ihnen zusteht. Auch Melanie L. aus Bremen hat seit ihrer Trennung vor neun Jahren von ihrem Ex-Mann noch keinen Cent für ihre vier Söhne erhalten. Mit den finanziellen Problemen und Sorgen fühlt sich die 36-Jährige alleine gelassen - so wie die große Mehrheit der Zuschauer. „Man muss jeden Monat gucken, wie man überlebt“, sagt sie im Gespräch mit stern TV. „Dass man vier Kinder hat, ist schon eine große Herausforderung, dazu kommt, dass es Trennungskinder sind und sie auch Wünsche haben.“ Ähnliches berichtet auch Karin K. Die Alleinerziehende kämpfte 13 Jahre vergeblich um den Unterhalt für ihre zwei Töchter, ihr Ex-Mann habe plötzlich aufgehört zu zahlen. „Sein Verhalten war eine reine Katastrophe. Er war für mich und auch für die Gerichte teilweise nicht auffindbar“, sagt sie. Wido S. hingegen könnte Unterhalt für seine Tochter zahlen, tut es aber nicht. „Ich habe es verweigert, weil ich meine Tochter nicht sehen darf“, sagt der 31-Jährige. Über die Schwierigkeiten bei Unterhaltszahlungen spricht Steffen Hallaschka live bei stern TV mit den betroffenen Eltern Wido S., Melanie L. und Karin K. sowie der Fachanwältin für Familienrecht Maria Demirci.