Reporter Thorsten Schorn will wissen: Was trägt man 2017 denn so am Strand?

Badeanzug oder Bikini? Hawaii-Hemd oder Motiv-Shirt? Was tragen die Deutschen in diesem Jahr am Strand? Um das herauszufinden, hat stern TV-Reporter Thorsten Schorn, sich in den Kleiderschränken unserer Zuschauer umgeschaut. Ob sie schon auf die Badesaison vorbereitet sind und es wirklich noch Menschen gibt, die Socken in Sandalen tragen? Der Beach-Outfits der Deutschen - und welche kuriosen Modesünden dabei ans Licht kommen: Mittwoch live bei stern TV.