An der Berliner Herbert-Hoover-Schule werden 450 Schüler unterreichtet. 92 Prozent von ihnen haben einen Migrationshintergrund. Und doch sprechen sie alle nur deutsch, sobald sie das Schulgelände betreten – selbst auf dem Pausenhof und in der freien Zeit. "Nur dann leben sie auch in dieser Sprache", so das Argument der Schulleiterin Jane Natz. Deutsch als Sprache miteinander verlangt die Schulordnung, dort steht unter Punkt 6: Ich spreche im Unterricht während der Schulzeit (auch in den Pausen und bei schulischen Veranstaltungen) ausschließlich Deutsch.



"Es darf nicht in das Freizeitverhalten eingegriffen werden"



Die Schülerinnen und Schüler der Hoover-Schule und deren Eltern haben das unterschrieben. "Das ist eine Selbstverpflichtung, der erste Vertrag, den die Schüler unterschreiben", so Jane Natz. "Wer an diese Schule kommt, weiß das. Und wer nicht Deutsch sprechen möchte, müsste sich an einer anderen Schule anmelden."

Darf eine Schule verlangen, dass Migrantenkinder auch in der Pause Deutsch sprechen? Immer mehr Schulen in Deutschland stellen diese Überlegung zur Debatte – und erhielten Gegenwind. Zum Beispiel vom Türkischen Bund Berlin: Eine Schule dürfe Deutsch sprechen nicht vorschreiben. "Die Pausen sind dazu da, dass die Kinder sich erholen. Dazu gehört auch, dass sie sich in ihrer Muttersprache unterhalten können. Solange sie keine Scheiben einschmeißen, ist doch alles in Ordnung. Wir sind dagegen, dass das von oben erzwungen wird und dadurch in das Freizeitverhalten eingegriffen wird", sagt Safter Cinar vom Türkischen Bund. In Berlin leben etwa 250.000 türkischstämmige Menschen, die die Türkisch ihre Herkunftsprache ist. In vielen Familien wird auch zu Hause türkisch gesprochen. Safter Cinar findet es empörend, dass das in der Schule nicht mehr möglich sein soll. Er sagt: "Das ist Diskriminierung und Respektlosigkeit gegenüber den Kindern. Dieses Muttersprachenverbot motiviert nicht gerade, sich der Gesellschaft gegenüber zu öffnen."

Die Schulleiterin der Hoover-Schule hält dagegen, genau das Gegenteil sei der Fall: "Wenn man die Sprache nicht spricht, und ausgegrenzt wird, wird man diskriminiert."

Gemeinsame Sprache vermeidet Missverständnisse und Konflikte

In der Vergangenheit galt die Hoover-Schule als Problemschule: Es bildeten sich Gruppen und es kam ständig zu Missverständnissen, die eskalierten, erinnert sich der ehemalige Schulsprecher, der Pakistani Asad Suleman: "Dadurch dass sie immer verschiedene Sprachen gesprochen haben, dachten sie untereinander oft: 'Die lästern über mich oder uns'." Weil der leidensdruck für die Schüler groß war, überlegte sich Suleman gemeinsam mit den Lehrern, wie sich diese Streitereien vermeiden lassen könnten. 'Lass uns einheitlich auf Deutsch reden', habe er zu den anderen Schülern gesagt. "Und dann haben sie es auch mir zu Liebe und um die Sprache zu verbessern getan. Damals war die Sprache nicht optimal für uns, wir konnten sie nicht perfekt", so Asad Suleman, der inzwischen BWL studiert. Asads Deutsch und das seiner Mitschüler verbesserte sich damals enorm. Mittlerweile herrscht an der Hoover-Schule eine andere Stimmung. Die gemeinsame Sprache sei der Grund dafür, dass es auf dem Schulhof friedlicher zu geht, ist sich Jane Natz sicher: "Wenn ich mitbekomme, dass die Kinder sich in ihrer Sprache beleidigen, sage ich: 'Bitte auf Deutsch'. Dann müssen sie lachen und die Luft ist raus aus dem Konflikt." Safter Cinar vom Türkischen Bund hingegen sieht durch die Vorschrift die Grundrechte der Kinder eingeschränkt. Konflikte müssten von den Lehrern gelöst werden, sagt er.

Die Schüler auf der Hoover-Schule sehen das offenbar anders. Sie akzeptieren die "Deutschpflicht" ihrer Schule: "Wir sind aus so vielen Ländern und uns verbindet die deutsche Sprache", sagt zum Beispiel Doha. Der 12-jährige Aziem findet: "Das ist normal für mich. Wir wollen in Deutschland leben, da steckt Deutsch ja drin." Der Junge spricht in der Schule deutsch, nachmittags unterhält er sich mit seinen Eltern und der Familie ausschließlich pakistanisch. Vater Mohamad Afzal lebt seit 38 Jahren in Deutschland und begrüßt es, dass die Schule seiner Kinder strenge Regeln hat, er sagt: "Die gehen ja auch eine Bildungsvereinbarung ein. Sie sagen 'Lieber Direktor. Ich möchte was lernen. Und dann halte ich mich an die Regeln'."

"Deutschpflicht" auf allen Schulhöfen?

Doch können oder sollten nun alle Schulen in Deutschland eine solche Regel einführen? Könnte das ein Zukunftsmodell für Integration werden oder handelt es sich um Diskriminierung? Wie denken Sie darüber?

Diskutieren Sie hier unten auf der Seite mit – und sagen Sie es uns in unserer Umfrage (oben).