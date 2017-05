Warum die Kids diesen Super-Kreisel so lieben

Auf deutschen Schulhöfen ist es seit einigen Wochen DAS Must-have: Nach Zauberwürfel, Tamagotchi und zuletzt Pokémon Go hat sich der Fidget Spinner zum neuen Trendspielzeug entwickelt. Außerdem wird dem Superkreisel nachgesagt, er würde den Kindern in der Schule helfen. Stimmt das tatsächlich? Und was sagt die Generation 70 plus zu dem Finger-Kreisel, der aus einem Kugellager in der Mitte und zwei, drei oder mehr balancierenden Flügeln besteht? Haben auch sie Spaß daran, den Spinner kreisen zu lassen? Um das herauszufinden, hat sich stern TV bei den Bewohnern eines Seniorenheims umgehört. Ob auch sie zu Spinner-Fans geworden sind? Mittwoch live bei stern TV.