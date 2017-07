"Kein Autofahrer hat uns geholfen": Wie ein Ersthelfer die Situation erlebte

Sie waren unterwegs in den Urlaub. Das Ziel: Der Gardasee in Italien. Doch ihre Fahrt endete mit einem schrecklichen Unglück in Bayern. Der Reisebus mit der Seniorengruppe aus Sachsen prallte am Montagmorgen auf der Autobahn 9 auf einen Sattelzug und ging unmittelbar in Flammen auf. 18 Menschen starben in den Flammen. 30 Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Unfall sorgt noch immer für Entsetzen. Vor allem bei den Hilfskräften, die kaum noch etwas ausrichten konnten, als sie am Unfallort eintrafen.

Aber warum sind so viele Autofahrer nicht ausgestiegen, haben einfach nicht geholfen? Jörg-Steffen Höger ist darüber besonders fassungslos. Der ehrenamtliche Feuerwehrmann, der zufällig als einer der ersten am Unfallort war, kann das Verhalten der anderen Augenzeugen nicht verstehen. Viele seien einfach in ihren Autos sitzen geblieben, sagt Höger, der sich gemeinsam mit seiner 17-jährigen Tochter – einer ausgebildeten Sanitäterin – sofort um die verletzten Unfallopfer am Straßenrand gekümmert hatte. Es könne doch jeder helfen! "Es geht in einer solchen Situation oft nur darum, zu trösten oder die Opfer von der Unfallstelle wegzubringen", sagt Jörg-Steffen Höger. Bei stern TV werden er und seine Tochter Annika die Situation an der Unfallstelle noch einmal schildern.