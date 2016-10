Magda und Bernhard Bauer sind ein Paar, wie viele andere auch: Sie heirateten in jungen Jahren, in denen Leidenschaft und Sex wie selbstverständlich dazu gehörten. Mit der Geburt ihres Sohnes jedoch schlief das Liebesleben langsam ein. Der Alltag kostete viel Energie, die Arbeit, der Hausbau – irgendwann wurde Sex erst zur Nabensache, dann zur Ausnahme. Beide glaubten daran, das liege letztlich am Alter. Bis sie die Mantel des Schweigens gelüftet haben.

Beide sind inzwischen 70 Jahre alt und haben kürzlich goldene Hochzeit gefeiert. Und doch erlebt das Paar im Bett gerade den zweiten Frühling, aber wie! Magda Bauer hatte eines Abends im Fernsehen eine Sendung über Swinger-Clubs gesehen – und war elektrisiert. Als sie ihrem Mann am nächsten Morgen beim Frühstück darüber ausfragte, sei der sehr verwundert gewesen: Es war das erste Gespräch über Sex seit zig Jahren. "Ich war ja auch noch nie in so einem Swingerclub, aber als Mann weiß man natürlich, was dort geschieht und was Swingen überhaupt heißt", erinnert sich Bernhard Bauer an dieses Gespräch. Dieses anfängliche "Frühstücksgespräch" bewirkte etwas – bei beiden. Allein das Reden darüber habe Wunder gewirkt, so dass Magda und Bernhard Bauer damals schon in der ersten Woche wieder mehrmals miteinander Sex hatten. Und so wurden die erotischen "Frühstücksgespräche" bald zum spannenden Ritual für das Ehepaar. Dadurch halten sie die Fantasie am Knistern, wie sie sagen. Selbst wenn sie nicht alles umsetzen, worüber sie sprechen.

So entfachen Sie ihr Liebesleben neu Wertschätzung Versöhnungs-Sex hatte vielleicht früher mal seinen Reiz. Aber er ist keinesfalls ein Rezept. Glückliche Paare sind sich einig: Die Wertschätzung des Partners ist das A und O. Streit über Nichtigkeiten, den Partner bei jeder Gelegenheit klein machen und bloß stellen, Vorwürfe, Aufräumdebatten, Verbitterung oder gar unangemessene Kosenamen – all das ist hinderlich, damit überhaupt eine positiv-intime Stimmung entsteht. Erinnern Sie sich daran, wie Sie in der Frühphase des Kennenlernens miteinander umgegangen sind, wie toll und großartig Sie den anderen fanden. Durchchecken lassen Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber, was möglicherweise hinderlich sein könnte: Eine trockene Scheide nach den Wechseljahren? Nur noch selten eine Erektion? Rücken- oder Hüftprobleme? Für die meisten dieser Probleme gibt es eine Lösung. Und wer die physischen Hemmschwellen erst einmal abgebaut hat, fühlt sich wohler mit seinem Körper und mit dem Wunsch nach Sexualität. Darüber sprechen Machen Sie Sexualität zum Gesprächsthema. Nicht plump, sondern vielleicht anlassbezogen: Sie haben etwas gehört oder gesehen? Sprechen Sie Ihren Partner darauf an, was er davon hält? Ob er schon mal darüber nachgedacht hat. Und zeigen Sie sich offen. Sex ist nicht peinlich sondern ein Thema, dass Sie schließlich auch früher interessiert und heiß gemacht hat. Generell gilt: Wer über Sex spricht, befasst sich auch gedanklich (wieder mehr) damit. Nicht selten fängt es bald an zu knistern, sagen auch die Bauers: "Sprechen ist das Allerwichtigste. Man muss ja nicht alles in die Tat umsetzen. Es geht darum, die Fantasie am Köcheln zu halten." Sich selbst entdecken Wer noch Scheu hat, über seine Wünsche und Sex mit dem Partner zu sprechen, sollte vielleicht erstmal sich selbst (wieder) entdecken. Finden Sie heraus, welche Streicheleinheiten Ihnen guttun. Was erregt Sie? Welche Berührungen haben jetzt einen Reiz? Das kann sich im Laufe des Lebens ändern. Voraussetzung für jede (neue) Freizügigkeit ist: Sie sollten Ihren Körper kennen und im Wahrsten Sinne des Wortes lieben können. Nähe schaffen Sie halten nicht mehr Händchen? Vor dem TV liegt jeder auf einem eigenen Sofa? Wann haben Sie sich zuletzt richtig geküsst? Schaffen Sie Nähe, indem Sie diese Rituale wieder aufnehmen, etwas ändern. Küssen Sie Ihren Partner mehrmals täglich und lassen Sie das wieder zur Gewohnheit werden. Ebenso wie enge, intensive Umarmung oder die Hand nehmen – Berührungen sollten wieder zur Normalität werden. Ebenso wie ein liebevolles Lächeln. Erst dann empfinden Sie wieder eine Nähe, die zu mehr führen kann – und in vielen Fällen auch wird. Sich gut fühlen Wo man ohnehin mittlerweile quasi getrennt schläft – wozu sich also noch groß abmühen. Doch erinnern Sie sich an ihre einstige Attraktivität und wie Sie sich gefühlt haben: schön und begehrenswert. Das allerdings hat wenig mit dem Alter zu tun oder mit den Körpermaßen. Sie sind immer noch derselbe Mensch! Machen Sie etwas daraus. Sie können in Körperhygiene, einen Duft, in Pflegeprodukte und Unter- und Nachtwäsche investieren. Das muss nicht viel kosten. Aber: Ein gepflegtes Selbst strahlt das auch aus – und so zeigt es sich in manchen Momenten vielleicht wieder mal etwas reizvoller oder gar ungeniert. Reine Zweisamkeit statt Sex Der Anfang muss nicht gleich ein unkonventionelles Liebespiel oder ein Besuch im Sexkino sein. Der Schlüssel ist Intimität und Nähe. Viele Paare kommen sich im Alltag nach Jahren kaum noch nahe. Durch liebevolle, aufmerksame Zuwendung der Partner zueinander kann die Leidenschaft erst wieder entbrennen. Übertragen Sie Ihre Erfahrungen mit sich selbst in einem gemütlichen Moment auf Ihren Partner. Streicheln Sie ihn/sie, zeigen Sie, was Sie über sich herausgefunden haben. Vielleicht hat ihr Partner ja eigentlich auch Lust auf mehr? Experten wissen: Die wenigsten Paare halten das reine Kuscheln dauerhaft durch. Kuschel-Verabredungen Für viele Paare, die lange nicht intim miteinander waren, klingt der Rat von Paartherapeuten zunächst schwer umzusetzen: Verabreden Sie sich zum Kuscheln. Eine feste Verabredung, ein Kuschelabend. Auch wenn Sie sich dabei anfangs komisch vorkommen: Beide sollten diesen Wunsch respektieren – und es nicht ein- sondern eben zwei- oder dreimal versuchen. Vielleicht nennen Sie es erstmal einen "Filmabend, an dem Sie gemeinsam auf einem Sofa liegen und sich anlehnen" (evtl. mit einem der hier genannten Filme?). Im nächsten Schritt könnten Sie vereinbaren: Es darf zum Sex kommen, muss es aber nicht. Selbst das wirkt manchmal schon Wunder. Plakate, Filmtitel, Magazine, Fragerunde Suchen Sie nach Anlässen, über Erotik zu sprechen. Auch hier sollten Sie nicht plump mit der Tür ins Haus fallen. Aber wenn Ihnen etwas auffällt, das Sie interessiert: Fragen Sie Ihren Partner danach. Gewöhnen Sie sich daran, auch über diese Themen offen zu sprechen, vielleicht erst mit Verwunderung und Neugier, später auch selbstbestimmter. Auch eine Fragerunde kann spannend sein: Fragen Sie sich gegenseitig zu diesem Thema. Ideen und mögliche Formulierungen dafür gibt es im Internet zur Genüge – nicht nur auf unseriösen Seiten. Auch Literatur im Buchhandel kann helfen. Wichtig ist: machen Sie Sex wieder zum Thema. Und machen Sie sich als Sexpartner wieder zum Thema! Film-Empfehlungen Wolke 9

Deutschland 2008

(mit Ursula Werner und Horst Rehberg) Trailer



Wie beim ersten Mal

USA 2012

(mit Tommy Lee Jones und Meryl Streep)

Trailer







Gesprächsthema zum Geschehen machen

Nach und nach wurden die Bauers immer experimentierfreudiger: Im Alter von 67 Jahren ging das Paar – etwas peinlich berührt – gemeinsam das erste Mal in einen Erotik-Shop. Die Scham erwies sich als grundlos, sagt Magda Bauer: "Wir sind überhaupt nicht aufgefallen. Im Gegenteil, da kamen noch ältere Herrn oder Damen rein." Trotz anfänglicher Zurückhaltung kauften sie ein paar Sachen und probierten sie im heimischen Ehebett aus. "Wir sind im Zuge dessen auch auf Oralsex gekommen. Und das war wieder ein Anstoß für uns", so Bernhard Bauer. Ihre Erkenntnis: Regelmäßige und offene Gespräche über Lust, Wünsche oder Träume bewirken etwas. Immer wieder kamen sie im Laufe der Zeit auch auf die Swingerclubs zurück. Sollten sie es ausprobieren? Aus gemeinsamer Neugier suchten sie sich im Internet sorgsam einen Club aus. "Als wir dann hin kamen, das erste Mal, war ich natürlich ein bisschen nervös", erzählt die 70-Jährige. "Aber mein Mann hat meine Hand gehalten und gesagt 'Das wird schon'."

Was sie dort vorfanden, habe sie überrascht: eine gepflegte Bar, nette Menschen, mit denen man ins Plaudern käme – bloß die Kleidung sei anders, als in einer normalen Bar. Außerdem hätten sie folgende Beobachtung gemacht, erzählt Bernhard Bauer: "Da sitzen zwei Pärchen am Tisch und unterhalten sich blendend über Urlaub, Freunde und was weiß ich. Zwei Stunden lang wird alles Banale besprochen. Plötzlich stehen sie auf, wie von der Tarantel gestochen, gehen hinauf, ohne ein Wort zu sagen, und dann sieht man sie oben, wie sie miteinander Sex haben. Also das ist wirklich verwunderlich. Und dann kommen sie wieder runter, setzen sich hin, trinken und plaudern weiter, als wenn nichts gewesen wäre."

Beim ersten Besuch schauten die Bauers dem Geschehen nur zu, erst nach und nach wurden sie mutiger und liebten sich auch dort. Bei aller Experimentierfreudigkeit gebe es aber auch klare Regeln, sagen die Bauers: Es wird nur gemacht, was beide wollen. Ein Nein ist ein Nein. Es wird nichts hinter dem Rücken des anderen gemacht. Und es gibt auch Tabus, die sie gemeinsam festgelegt haben.

Sexuelle Bedürfnisse sind kein Vorrecht der Jugend

Nach 50 Ehejahren haben Bernhard und Magda Bauer besseren Sex als je zuvor. Von Reizwäsche über Oralsex bis hin zu Tantra passieren in ihrem Bett mittlerweile Dinge, an die sie früher nicht zu denken wagten. Von ihrer sexuellen Erweckung beschwingt, begannen die beide, ein erotisches Tagebuch zu führen, in dem sie ihre Erlebnisse beschrieben. Unter dem Titel "Liebes Leben" wurde es sogar veröffentlicht.

Die Geschichte der Bauers ist sicher keine konventionelle. Sie hätten ganz unterschiedliche, auch negativen Reaktionen erhalten, berichten Magda und Bernhard Bauer. Doch die Rentner sind überzeugt: Sex im Alter schweißt zusammen. Sexuelle Bedürfnisse zu haben und sie auszuleben, sei kein Vorrecht der Jugend. Das gelte erst recht in der heutigen Zeit, in der Menschen immer älter werden. Mit ihrem Buch möchten die Bauers andere Paare ermutigen, wieder sexuell aktiv zu werden und neugierig zu bleiben – nicht nur ältere.

