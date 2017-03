Was die Diebe mit 100 Kilogramm Gold vorhaben könnten

Diese Nachricht klingt wie ein Film-Clou, in dem man vor dem geistigen Auge schon die Schauspieler der "Oceans-Trilogie" rund um George Clooney sieht:



Im Berliner Bode-Museum haben Unbekannte in der Nacht zu Montag eine Münze aus purem Gold gestohlen. Ihr Materialwert: Rund 3,7 Millionen Euro. Die "Big Maple Leaf" wiegt 100 Kilo und hat einen Durchmesser von 53 Zentimetern. Offenbar waren die Diebe durch ein Dachfenster in das Gebäude auf der Berliner Museumsinsel eingestiegen. Bisher fehlt von den Verbrechern jede Spur. Ebenfalls unklar ist, was sie mit der Münze vorhaben und ob sie nur an dem Gold interessiert sind. Was kann man eigentlich mit 100 Kilo Gold machen? stern TV hat sich über den spektakulären Raub eigene Gedanken gemacht...



So ermitteln Sie den Wert Ihrer eigenen Goldschätze Bevor Sie mit Ihren Goldschätzen zu einem Goldankäufer gehen, sollten Sie diese Rechnung selbst machen, damit Sie einschätzen können, ob es ein ehrlicher Ankäufer ist – oder ob er Sie über den Tisch ziehen will. Goldpreis suchen

Suchen Sie den Euro-Goldpreis in Gramm (zum Beispiel 38,20 Euro/g). Sie finden die aktuelle Tagespreisangabe in der Zeitung oder über www.ag-edelmetalle.de Dieser Goldpreis gilt allerdings immer nur für reines Gold (999,9 Feingold), den die meisten Goldwertgegenstände nicht haben.



Stempel suchen

Suchen Sie auf Ihren Goldstücken den Stempel (sog. Punze), die die Goldreinheit angibt, etwa 333, 585 oder 750 „Promille“. Bei alten Goldgegenständen werden Angaben wie 8 K, 14 K oder 18 K benutzt.



Wiegen

Wiegen Sie die Goldstücke auf einer Briefwaage oder digitalen Küchenwaage. Wiegen Sie nur Goldstücke mit dem gleichen Stempel zusammen. Beispiel: Sie haben drei Goldschätzchen mit 333er Gold, die zusammen 50 Gramm wiegen.



Berechnen

Bei der Berechnung müssen Sie die Goldreinheit ihrer Stücke berücksichtigen. Das bedeutet bei 333er-Gold: 333/1000=0,333 Formel:

Gewicht x Stempel/1000 x Goldpreis pro Gramm = Wert Bei unserem Beispiel: 50 g x 0,333 = 16,65 16,65 x 38,20 Euro/g = 636,03 Euro (Wert) Der Wert entspricht jedoch nicht dem, was Sie bekommen werden. Jeder Händler legt seinen Ankaufspreis eigenständig fest. Selbst bei einer Scheideanstalt zieht etwa 15 % Scheidekosten ab. Dennoch haben Sie durch die eigene Berechnung jetzt eine Wertvorstellung.