Wie man völlig überraschend zum Model werden kann

Von der Straße auf den Catwalk! Gibt es so etwas wirklich? Und wenn ja, wie? Das fragen sich weltweit Millionen Teenager, die alle denselben Traum haben: Model werden! Und es kann tatsächlich klappen, wenn man es richtig anstellt, sagt Agenturchef und Modelscout Yannis Nikolaou aus Hamburg. Seine erfolgreichsten Models und Covergirls habe er auf der Straße entdeckt. stern TV hat mit ihm gemeinsam ein Experiment gestartet und den Modelscout zwei Tage und zwei Nächte mit einem Kamerateam auf den Straßen Hamburgs begleitet – auf der Suche nach neuen Gesichtern, die das Potenzial zur großen Laufstegkarriere haben.

Julia

Yannis Nikolaou ist der Chef der Agentur "Place Models" und sucht regelmäßig Jungen und Mädchen mit dem gewissen Etwas. Auch in der Fußgängerzone. Nach zwei Stunden hatte er eine junge Frau entdeckt, die für ihn infrage kam: Julia aus Buxtehude bei Hamburg. Sie ist 16 Jahre alt, 1,81 groß und "sehr natürlich", so der Agenturchef: "Es ist wirklich schwer, ein Mädchen zu finden, das so schmal ist und so groß. Sie ist 1,81. Das ist genau das Richtige für die Fashion Week: Valentino, Prada, Chanel – das ist genau, was die suchen." Ginge es nach ihm, sollten sich die Mädchen nicht so stark schminken, wenn sie entdeckt werden wollen: "Aber das ist schwer für sie zu kapieren, dass wir, die Modelleute, sie erst einmal wie frisch geboren sehen möchten."

Jana

Am Nachmittag entdeckte Yannis Nikolaou beim stern TV-Straßencasting noch ein Mädchen mit Hut: Jana aus Bremen und 1,74 Meter groß. Sie ist zwar erst 14 Jahre alt, doch das hielt den Modelscout nicht davon ab, ihrem Vater die Agentur vorzustellen und ihnen eine Visitenkarte zu überreichen. "Sie sieht ein bisschen so aus wie Candice Swanepol, sehr süß!", so der Modelagent.

Jasmin

Yannis Nikolaou leitet seit 20 Jahren erfolgreich seine Agentur in Hamburg, dessen Wände unzählige Setcards und Magazincover mit "seinen" Models zieren: Vogue, Harpers Bazaar – "Diese Hafte sind eigentlich die wichtigsten auf der Welt", sagt der 47-Jährige. Viele der von ihm gescouteten Models sind mittlerweile groß im Geschäft. Allerdings sei es ein langer Weg, bis man es auf die Hochglanzmagazine dieser Welt schafft. Jedes seiner erfolgreichsten Models hat etwas ganz Besonderes. "Man muss nicht irgendwie speziell und irgendwie hübsch sein, sondern speziell und hübsch." Eine von ihnen ist die 21-jährige Lou, die er vor vier Jahren in der S-Bahn entdeckt hatte. Auch Jasmin, 19 Jahre und 1,79 Meter, sprach Yannis Nikolaou auf der Straße an. Jasmin war eigentlich zum shoppen mit ihrer Mutter in die Hansestadt gekommen. Als der Modelscout sie ansprach, habe sie zunächst an einen schlechten Scherz gedacht. "Man ist natürlich erstmal skeptisch", erzählt Jasmin. "Zu Hause hat meine Mutter dann meine Schwester beauftragt, alles über 'Place Models' herauszufinden. Sie meinte dann: Das ist eine super Agentur. Ein paar Tage später habe ich mich dann bei Yannis gemeldet." Und diese Entscheidung könnte nun ihr Leben verändern: Sie ist stern TV-Nachwuchstalent Nummer 3.

Peter und Konrad

Neuentdeckung Nummer 4 ist Peter: Yannis Nikolaou sprach auch ihn beim Straßencasting an. Der 21-Jährige war gerade bei einem Kumpel in Hamburg zu Besuch und ziemlich überrascht. Eigentlich kommt er aus Siegen bei Köln. Erst nachts um halb zwei wurde der Modelscout erneut fündig – auf der Hamburger Reeperbahn. Er entdeckte Newcomer Nummer 5: Konrad, 16 Jahre alt, 1,92 Meter. Fünf neue Talente, das sei ein guter Tag für ihn, sagt Nikolaou.

Robin



An Tag zwei der stern TV-Talentsuche lief es weniger gut: Stundelang streifte der Modelagent erfolglos durch die Innenstadt – bis er auf Robin traf: 17 Jahre alt, 1,88 Meter groß und aus Tostedt bei Hamburg. "Der hat die perfekten Maße für Shows", so Nikolaous Urteil. "Und er hat ein sehr hochwertiges Gesicht. Ich bin wirklich begeistert." Und damit stand der Cast für die stern TV-Talentsuche: Julia, Robin, Jana, Jasmin, Konrad und Peter. Ob sie wirklich das Potenzial zum Model haben – und wie es mit ihnen weitergeht, wird sich in Teil 2 der Serie zeigen: Von der Straße auf den Catwalk.



