Sollte Erdogan in Deutschland Wahlkampf machen dürfen?

Dass so viele Türken Recep Tayyip Erdogan verehren, kann der Berliner Taxifahrer Erdogan Aktürk sehr gut verstehen. Denn: Der amtierende türkische Präsident habe die Türkei groß gemacht, sagt der Familienvater, der mit zehn Jahren nach Deutschland kam. „Er macht nicht mehr das, was der Westen will.“ Und das sei auch gut so, findet Erdogan Aktürk. Mit großer Sorge betrachtet dagegen Serap Güler aus dem CDU-Bundesvorstand die Politik Erdogans – und vor allem seine Strategie, auch in Deutschland Wahlkampf zu machen. „Es muss eine deutliche Antwort der Bundesregierung Richtung Türkei fallen, dass Erdogan hier unerwünscht ist“, so die NRW-Landtagsabgeordnete, die für ihre Meinung vor allem in den sozialen Netzwerken angefeindet wird. „Ich werde als Arschleckerin der Deutschen bezeichnet“, sagt die 36-Jährige, die selbst türkische Wurzeln hat. „Und als Vaterlandsverräterin.“ Die aktuellen Spannungen im deutsch-türkischen Verhältnis beunruhigen Serap Güler. Denn: „Wir haben einerseits unter den Türkeistämmigen selbst eine große Spaltung. Und auf der anderen Seite noch die Spaltung zwischen der türkeistämmigen Community und der deutschen Mehrheitsgesellschaft.“ Doch wie steht es um die Beziehung zwischen Deutschen ohne Migrationshintergrund und mit türkischem Migrationshintergrund? Wie sehr belastet der aktuelle Streit die Stimmung hierzulande? Und sollte es Erdogan erlaubt werden, auch in Deutschland Wahlkampf zu machen? Darüber diskutieren live bei stern TV Serap Güler und der AKP-Politiker Ozan Ceyhun, der den türkischen Außenminister bei seinem Besuch in Hamburg und bei den Gesprächen mit Außenminister Sigmar Gabriel begleitet.