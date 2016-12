"Ich esse im Prinzip nur das, was mir schmeckt und schaue nicht darauf, wie viele Kalorien oder sonstige Sachen da drin sind", sagte Carsten Posner zu Beginn des Experiments. Und damit ist der Familienvater nicht allein. Wer studiert schon ständig die Zutatenlisten aller Lebensmittel? Der 48-Jährige und seine ganze Familie mussten es tun. Denn: Carsten Posner und seine Frau Claudia haben mit ihren drei Kindern einen Monat lang komplett auf Zucker verzichtet. Bringt eine solche Zuckerdiät wirklich etwas? Profitiert die Gesundheit? Macht Zuckerverzicht geistig fitter? Und was kostet ein zuckerfreies Leben? Das Experiment hat es gezeigt.

Industrie trickst mit Begriffen Zuckerlisten und Downloads Anlass für das stern TV-Experiment und den Selbstversuch der Familie Posner sind die erschreckenden Zahlen zum Zuckerkonsum der Deutschen: Demnach isst jeder durchschnittlich rund 35 Kilo Zucker pro Jahr, das entspricht knapp 100 g pro Tag (32 Zuckerwürfeln). Diese Dosis ist viermal höher, als von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen, nämlich 25 Gramm. Die fatalen Folgen: Immer mehr Deutsche leiden an Übergewicht, Diabetes und schlechten Zähnen.



So trickst die Industrie uns aus

Kaum jemandem bewusst, wie viel Zucker er zu sich nimmt. Denn die Industrie trickst mit Begriffen und Zuckeraustauschstoffen auf den Zutatenlisten, um die Produkte möglichst schmackhaft zu machen – ohne den Zucker beim Namen zu nennen. Wurst, saure Gurken, Pizza oder Konserven – auf den ersten Bissen vermutet man in diesen Produkten keinen Zucker. Und doch treiben sie unseren Zuckerkonsum weiter in die Höhe. Insgesamt gibt es rund 70 Bezeichnungen für Zutaten, die zum Süßen dienen und zum Zuckergehalt eines Produkts beitragen. Bei 18 davon kommt "Zucker" im Namen vor, wie etwa bei Malzzucker. Schwieriger wird es bei Zuckeralkoholen und Süßstoffen, die nicht offensichtlich als süßende Mittel erkennbar sind. Bei 40 weiteren süßende Zutaten – etwa Maltose oder Dextrose – kann ein Großteil der Verbraucher nicht erkennen, was sie sind: nämlich Zucker.

So entlarven Sie Zucker in Lebensmitteln

Welche Begriffe und Verklausulierungen die Industrie nutzt, um den Zuckergehalt oder die Süße eines Produktes zu verschleiern, zeigt diese Liste zum Ausdrucken und Mitnehmen.



Zucker-Begriffs-Liste ansehen/drucken/herunterladen (PDF)

Kostenlose App enttarnt versteckten Zucker

Viele Hersteller tarnen Zucker in Lebensmitteln, indem sie ihn unter anderen Namen in der Zutatenliste aufführen - manchmal sogar gleich unter mehreren Namen. Die App "Süßmacher" der Verbraucherzentrale Bayern will dabei helfen, getarnten Zucker und künstliche Süßstoffe in Supermarktprodukten zu erkennen – quasi ein Lexikon für die Hosentasche.

für iPhone/Apple für Android

Wie viel Zucker hat ...?

Wie viel Zucker Sie über den Tag zu sich nehmen, können Sie anhand dieser Liste kontrollieren, in der wir beispielhaft Lebensmittel und ihren Zuckergehalt pro 100 g - sortiert nach Mahlzeiten - aufgelistet haben:



Liste Zuckergehalt ansehen/drucken/herunterladen (PDF)



Eine nützliche und äußerst umfangreiche Liste mit Lebensmitteln und Produkten und den entsprechenden Zuckermengen dazu hat das Institut "Mach doch" zusammengestellt:

zur Zuckerliste







Kaum ein Supermarktprodukt ohne Zucker

Worauf sich die Familie aus Brandenburg für das stern TV-Experiment eingelassen hatte, wurde den Fünf bereits nach wenigen Tagen schmerzlich bewusst: Nachdem alle Lebensmittel, die in irgendeiner Weise Zucker enthielten, aus dem Haushalt entfernt wurde, war nicht mehr viel übrig im Vorratsschrank. Pudding, Chips, Nutella, Limonaden und Säfte, Konserven, Fruchtjoghurts, Marmeladen oder Fixprodukte – alles wanderte in den Abholkarton. Selbst süße Alternativen wie Honig, Sirup, Dicksäfte oder Süßstoffe wie Stevia oder Aspartam waren für Familie Posner-Rohde vier Wochen lang tabu. Eine Süß-Entwöhnung auf die harte Tour also. Und ein Lernprozess. Denn selbst der Wocheneinkauf wurde plötzlich zur Herausforderung: Außer Gemüse, Milch und Fleisch fanden sich auf Anhieb kaum Lebensmittel im Supermarkt ohne Zuckerzusatz. Nicht einmal Brot oder saure Gurken erwiesen sich als zuckerfrei. "In den letzten Jahrzehnten wurde in viele Produkte sehr stark Zucker beigemischt", erläutert Oliver Huizinga von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. Die Begründung: "Uns schmeckt es gut und wir essen tendenziell mehr von den Produkten, wenn mehr Zucker drin ist. Deshalb setzen die Hersteller Zucker zu."

Ein Gewinn für Gesundheit und Konzentration

Um den medizinischen Ist-Zustand der Familie festzuhalten, wurden Vater Carsten, Mutter Claudia und die Kinder Fabier (13), Céline (15) und Blaine (5) zu Beginn des Experiments im Berliner Humboldt-Klinikum durchgecheckt. Alle erhobenen Werte stehen im Zusammenhang mit der Ernährung. Dazu kam eine Hautanalyse, um Auswirkungen der Ernährungsumstellung auf das Hautbild zu untersuchen.

Claudias Blut-, Leber-, Fitnesswerte und Gewicht waren im Toleranzbereich. Ebenso bei Celine und Blaine. Fabier wog mit 53 Kilogramm für seine Größe zu viel. Vater Carsten fiel bei allen Werten durch: 96,2 Kilo bedeuten Übergewicht; die Leber des 48-Jährigen zeigte eine beginnende Verfettung, und laut Blutbild hatte er ein mehrfach erhöhtes Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. "Ich war schon sehr geschockt als ich die Ergebnisse gesehen habe", so Carsten Posner nach den Messungen.

Die aktuelle Konzentrationsleistung der Familienmitglieder wurde anhand eines Memory-Spiels getestet, indem sie 15 Paare finden mussten und dafür so wenige Versuche wie möglich benötigen sollten. Vor allem bei Mutter Claudia zeigten sich Konzentrationsschwächen. Sie schlief auch in der ersten Nacht besonders unruhig und litt am Folgetag unter starken Kopfschmerzen. Die gesamte Familie war zudem extrem gereizt.

Und nach vier Wochen völligen Zuckerentzugs? An Tag 31 folgte der neuerliche Medizincheck am Ernährungszentrum: Vater Carsten hat 3,1 Kilo abgenommen und ist während des zuckerfreien Monats deutlich fitter geworden. Ein Belastungs-EKG, das beim ersten Check wegen seines extrem hohen Blutdrucks hatte abgebrochen werden, meisterte er nun mit Bravur. Carstens Risiko, an Herzkrankheiten oder Diabetes zu erkranken, ist durch den Zuckerverzicht gesunken.

Auch Mutter Claudia und der 13-jährige Fabier haben an Gewicht verloren: Sie 2,3 Kilo, er 1,2 Kilo. Bei dem Jungen haben sich die Blutfettwerte deutlich verbessert und er hat fünf Zentimeter Bauchumfang verloren. "Das Bauchfett, das sogenannte böse Fett, wird für eine Reihe von Krankheiten verantwortlich gemacht, wie Diabetes oder Bluthochdruck. Da hat Fabier seiner Gesundheit einen großen Dienst erwiesen", lobt Olaf Lenzen, der das Experiment als Ernährungsmediziner begleitet hat.

Bei der 15-jährigen Céline zeigte sich eine deutliche Hautverbesserung: Während sich anfangs bei der Schülerin viele Hautunreinheiten zeigten, ist das Hautbild jetzt viel reiner. Auch bei allen anderen zeigte die 3D-Hautanalyse, dass die Haut nach dem leben ohne Zucker frischer und entspannter aussieht.

Bei allen Familienmitgliedern hat sich zudem die Konzentrationsfähigkeit deutlich verbessert. Der Memory-Test, den sie am Anfang und am Ende des Experiments gelöst hatten, zeigte jetzt: der kleine Blaine (5 Jahre) hat sich um drei Versuche verbessert (vorher 36, jetzt 33), Celine um 6 Versuche (vorher 27, jetzt 21), Fabier um 8 Versuche (vorher 33, jetzt 25). Bei Carsten ist der Unterschied noch größer: Statt anfangs 35 Versuchen sind es jetzt nur noch 20. Und Claudia, die zu Beginn des Experiments die größten Schwierigkeiten hatte, verbesserte sich um unglaubliche 20 Versuche (statt 46 jetzt nur 26). Fazit: Der Zuckerverzicht hat bei allen eindeutig die Konzentration verbessert.

Zuckerfreies Leben ist aufwändiger und teurer

Auch finanziell machte sich die Ernährungsumstellung bemerkbar – allerdings nicht ganz so zur Freude der Familie: Da sie vor allem frische Lebensmittel kaufen mussten und nicht, wie gewohnt, auf verarbeitet Produkte zurückgreifen konnten, wurde das Einkaufen nicht nur aufwändiger, sondern auch teurer. Während die Familie normalerweise rund 500 Euro pro Monat für Lebensmittel ausgab, hatten sie während des zuckerfreien Monats Kosten von über 850 Euro. Frische Kost und Gemüsesäfte sind eben teurer als Fertiggerichte und Soft-Drinks.

Das Kochen mit frischen Lebensmitteln hatte aber auch zur Folge, dass Mutter Claudia deutlich mehr Zeit in der Küche verbrachte, um eine Mahlzeit auf den Tisch zu bringen. Als großer Fan von Fix-Produkten, die zugesetzten Zucker enthalten, war sie während des Experiments gezwungen, ihre Kochgewohnheiten komplett umzustellen. "In dem Moment habe ich wirklich erst begriffen, was jetzt auf uns zukommt", erzählt die Familienmutter. Die ersten Versuche, eine Buttersoße oder eine Senf-Dill-Soße selbst zu machen waren gründlich gescheitert. Doch: Am allerletzten Tag des Experiments hat sich Claudia sogar an das Lieblings-Gericht der Familie herangetraut: Gulasch – zum ersten Mal ohne zuckerhaltige Fertig-Sauce. Und das Ergebnis kam an!



Mit jedem Tag des Experiments hatten die Posner-Rohdes entdeckt, wie geschmackvoll und abwechslungsreich man ohne Zucker kochen kann. Dass der Familie zum Schluss frisch Zubereitetes viel besser schmeckte, ist für Ernährungsmediziner Olaf Lenzen ein klares Resultat des Zuckerverzichts: "Der in industriell gefertigten Produkten enthaltene Zucker überdeckt meist alle anderen Geschmacksstoffe, vor allem bei Gemüse. Nach einer Weile Zuckerverzicht entdeckt das Geschmacksvermögen auf einmal wieder die ganzen anderen wunderbaren Inhaltsstoffe, die frisches Essen hat."

Auch Obst hat im Laufe des Experiments bei den Kindern einen völlig neuen Stellenwert bekommen: Bereits nach wenigen Tagen entdeckten sie Äpfel und Bananen als Alternative zu den gewohnten Süßigkeiten: "Normalerweise essen meine Kinder sehr wenig Obst. Viel zu wenig für meine Begriffe", sagte Mutter Claudia dazu. "Und jetzt jeden Tag mindestens ein Stück. Langsam gefällt mir dieses Projekt echt gut."

Da sich alle Familienmitglieder an der Essenszubereitung beteiligten, verbrachte die Familie in den vier Wochen wesentlich mehr Zeit zusammen – vor allem Kinder berichteten später in ihren Tagebuchkameras, wie sehr sie die gemeinsame Zeit genossen haben.