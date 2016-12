"Was wünscht und schenkt man sich Weihnachten 2016 denn so?" Die Blitzumfrage von Reporter Thorsten Schorn hat wieder für einen Geschenke-Wagen mit besonderen Gaben geführt: Ob Nähmaschine, Barbie-Auto, Handy oder Trommel - mit genau diesen angeblichen Wunschgeschenken fremder Menschen im Gepäck ist der stern TV-Weihnachtsmann in einer Kölner Siedlung von Haustür zu Haustür unterwegs. Er will den Menschen Geschenke bringen. Der Deal: Jeder kann sich ein Päckchen aus seinem Wagen aussuchen, wenn Thorsten Schorn im Gegenzug auch eine Kleinigkeit mitnehmen darf. Und zwar das Zeug, das nach der letzten Bescherung im Keller landete. Schrottgeschenke eben. Ganz zur Freude der Studiogäste am Mittwochabend, die ihrerseits ebenfalls ungeliebte Präsente mitgebracht hatten. Live in der Sendung durften die Zuschauer diese Geschenke der besonderen Art auspacken. Wir nennen das traditionell: Geschenke-Bingo!