Stimmt das Jeder-kennt–jeden-Gesetz?

Im Mittelpunkt stehen dieses Mal drei Personen, die stern TV-Reporter Stefan Uhl an drei verschiedenen Orten in Deutschland getroffen hat und die eines gemeinsam haben: Alle drei kennen Steffen Hallaschka nicht. Aber: Gibt es dennoch irgendeine Beziehung zwischen ihnen und dem stern TV-Moderator? Um zu beweisen, dass die Welt wirklich ein Dorf ist, muss Steffen Hallaschka via Whatsapp eine Verbindung zu den Protagonisten herstellen, von denen er zunächst nur den Namen, Beruf und Wohnort kennt. Ob er das mit Hilfe seines Freundeskreises schafft? Teil zwei des ungewöhnlichen Experiments: Mittwoch live bei stern TV.