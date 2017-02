Was würden Frauen für die "geilsten Schuhe der Welt" tun?

Ob Leoprint oder mit Schnallen, Lack, Leder oder Canvas, Highheel oder flach, einfarbig oder bunt, Overknee-Stiefel oder Peep-Toe – es gibt so viele Schuhe, die wir gerne haben! Und jede Frau hat ihre eigenen Vorstellungen von der idealen Schuh-Palette in ihrem Schrank. Und jede Frau besitzt im Durchschnitt 17 Paar Schuhe – eine Statistik, die sicher von Männern aufgestellt wurde, wenn Sie wissen, was ich meine, liebe Damenwelt. Jedenfalls soll frau zudem pro Jahr sechs neue Paar kaufen, pro Frauenleben mach das also einige Hundert Paar Schuhe.

Aber was ist es eigentlich, das die Damenwelt am Fußkleid so fasziniert? Welches Paar steht bei Frauen ganz oben auf der Wunschliste? Und wie sehen sie aus, die tollsten, geilsten und begehrenswertesten Schuhe von allen?

Barfuß auf der Suche nach den geilsten Schuhen der Welt



stern TV hat einen Blick in die Schuhschränke einiger Frauen geworfen und gefragt, wer sich der Aufgabe stellen möchte, für die Sendung die "geilsten Schuhe der Welt" zu suchen und zu küren: egal wo, egal wie teuer. Lidija Bestvater aus Bornheim willigte schließlich ein – auch wenn Bedingungen an die Wunscherfüllung geknüpft waren. Sie sollte ein angemessenes Opfer bringen und damit zeigen, wie sehr sie sich dieses eine Paar Schuhe wünscht. Also sollte sie die komplette Reise in ihre Wunsch-Shopping-Metropole barfuß antreten!

Die 50-jährige Mutter von zwei Kindern besitzt schon jetzt 70 Paar Schuhe, viele darunter sind Highheels. Lidija Bestvater liebt es, sich schick zu machen. Aber im Winter einen ganzen Tag draußen barfuß unterwegs sein? Das konnte sie sich zunächst gar nicht vorstellen. Als sie jedoch merkte, dass es stern TV ernst ist mit dem Angebot, willigte sie ein: "Auf in die Mode-Metropole Paris!" – begleitet von Schwiegertochter Tatjana.

Ob Lidija Bestvater durchgehalten hat und ob am Ende fündig geworden ist? Die ganze Geschichte und das Ergebnis (!) zeigt stern TV im zweiten Teil der Sendung.