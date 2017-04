Warum das Tübinger Max-Planck-Institut die Affen-Versuche eingestellt hat

Die massive Kritik der Tierschützer zeigt endlich Erfolg: Das Max-Planck-Institut stellt in der Gehirnforschung die Versuche an Affen ein. Mit dieser Nachricht endet eine jahrelange Diskussion um das Leiden der Tübinger Versuchsaffen. Ende 2014 hatte stern TV erstmals die erschütternden Bilder ausgestrahlt, die ein Aktivist der Soko Tierschutz mit versteckter Kamera gedreht hatte – darauf zu sehen: Affen, die sich erbrachen oder Anzeichen einer Traumatisierung zeigten. Mitarbeiter des Instituts lieferten damals haltlose Erklärungen für die bestürzenden Bilder und beschuldigten sogar den Tierschützer, der die Aufnahmen gemacht hatte. Das jetzige Ende der Affenversuche ist für den Gründer der Soko Tierschutz, Friedrich Mülln, "ein historischer Erfolg für den Tierschutz in Deutschland".

Das Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen ist Teil der renommierten Max-Planck-Gesellschaft, einer Forschungsorganisation, die insgesamt 82 Forschungsinstitute mit verschiedenen Schwerpunkten betreibt. Das Institut für biologische Kybernetik in Tübingen beschäftigt sich mit Forschungsfragen rund um das Lernen, der Wahrnehmung und kognitiver Prozesse. Um die komplizierten Vorgänge wie das Denken und Erinnern zu erforschen, werden im Rahmen der Grundlagenforschung Verhaltensexperimente mit Tieren, insbesondere Affen, aber auch mit Menschen durchgeführt. www.mpg.de