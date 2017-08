Wie habgierig sind die Deutschen?

Gier und Habgier gelten gemeinhin als besonders verwerfliche Eigenschaften des Menschen. Es wurden deswegen Kriege geführt und die Ärmsten und Schwächsten übervorteilt. In der Theologie ist Gier eine Sünde und im Strafrecht gilt sie als niederer Beweggrund für eine Tat. Doch ist Gier wirklich so verwerflich? Ist sie nicht eigentlich nur ein nachvollziehbares Steben nach Profit? Ist ein vernünftiger Eigennutz nicht auch zutiefst menschlich? Mit diesen Fragen beschäftigen sich längst nicht nur Theologen oder Moralprediger, sondern auch Psychologen und Wirtschaftswissenschaftler. Beispielsweise Prof. Dr. Joachim Weimann von der Otto-von-Guericke-Universität in Magedeburg. Zusammen mit ihm hat stern TV ein neues Psychoexperiment gestartet: Wie reagieren Menschen, wenn ihnen ein Fremder Geld anbietet? Wer greift zu, wer lehnt ab - und warum? Und was machen die meisten, wenn sie an einem Imbissstand einen ganzen Batzen zu viel Wechselgeld zurückbekommen? Der ungewöhnliche Test über Eigennutz und die Frage, wann die Schwelle zur Gier überschritten wird – Mittwochabend bei stern TV