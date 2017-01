Alles neu, hieß es gleich in der ersten Live-Sendung des Jahres am 06. Januar 2016: stern TV ging mit einem rundum renovierten Studio on air: 40 Tonnen Material, 600 Quadratmeter Teppich und Hochglanzlaminat, 800 laufende Meter LED-Streifen und 225 neue Scheinwerfer. Auf überdimensionalen Videowänden illustrieren Bilder, Filme und Grafiken seitdem die Sendungsthemen. Und im Jahresverlauf ging es wie gewohnt richtig rund im neuen stern TV-Studio: mit wilden Tieren, prominenten Gästen, Akrobaten, Artisten, mit Sportlern, Musikern und Youtube-Stars – und mitten drin unser Moderator, den es immer wieder aus den Socken haute. stern TV zeigt die verrücktesten Studioaktionen des Jahres noch einmal im Rückblick.

Auf Hochglanz poliert: Das neue STERN TV-Studio in Bildern Fullscreen





Hinweis: Mit der Maus können Sie das Bild selbst hin und her bewegen, oder auf und ab. Die 360°-Grad Videotechnik funktioniert mit den meisten aktuellen Browsern und Smartphones oder Tablets. Achten Sie darauf, dass Sie die neueste Browserversion verwenden - oder die aktuellste Youtube- bzw. Facebook-App installiert haben. Bei einigen wenigen Ausnahmen (z.B. Safari) wird diese Darstellung leider nicht unterstützt.

Sportskanone, Tierdompteur, Verwandlungskünstler: Die besten Studioaktionen mit Steffen Hallaschka Fullscreen